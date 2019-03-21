Полуниця, яблука та виноград: рейтинг найотруйніших овочів та фруктів
Полуницю можна вважати найнебезпечнішою ягодою, адже у ній міститься величезна кількість пестицидів. На другому місці серед продуктів зі шкідливими речовинами – шпинат, а на третому – капуста кале.
Американські вчені провели дослідження продуктів харчування на вміст пестицидів і склали рейтинг найбільш "чистих" та "брудних", передає USA Today.
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Майже 98% продукції полуниці містить залишки пестицидів. Більш того, понад 40% ягід мають в своєму складі 10 і більше видів пестицидів. Частина цих хімікатів може сприяти виникненню раку, викликати проблеми з репродуктивною системою, а також гормональні порушення.
У топ найнебезпечніших продуктів, які містять велику кількість пестицидів потрапили:
- Полуниця;
- Шпинат;
- Кале (кейл);
- Нектарин;
- Яблуко;
- Виноград;
- Персик;
- Вишня;
- Груша;
- Помідор;
- Селера;
- Картопля.
Окрім того, дослідники склали рейтинг "найчистіших" рослинних харчових продуктів. До нього увійшли: солодка кукурудза, авокадо, ананаси, капуста, цибуля, горох, папайя, спаржа, манго, баклажани, диня, ківі, диня-канталуп, кольорова капуста і грейпфрути.
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