Полуниця, яблука та виноград: рейтинг найотруйніших овочів та фруктів

Полуницю можна вважати найнебезпечнішою ягодою, адже у ній міститься величезна кількість пестицидів. На другому місці серед продуктів зі шкідливими речовинами – шпинат, а на третому – капуста кале.

Американські вчені провели дослідження продуктів харчування на вміст пестицидів і склали рейтинг найбільш "чистих" та "брудних", передає USA Today.

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Майже 98% продукції полуниці містить залишки пестицидів. Більш того, понад 40% ягід мають в своєму складі 10 і більше видів пестицидів. Частина цих хімікатів може сприяти виникненню раку, викликати проблеми з репродуктивною системою, а також гормональні порушення.

Пестициди – що це? Речовини, які використовуються в сільському господарстві, садівництві для боротьби зі шкідниками. Хімічна сполука, яка використовується для захисту рослин і сільськогосподарських продуктів, а також боротьби з переносниками небезпечних захворювань. Пестициди негативно впливають на організм людини: вони стають причиною уповільнення метаболізму, порушень у роботі центральної нервової системи.

У топ найнебезпечніших продуктів, які містять велику кількість пестицидів потрапили:

Полуниця; Шпинат; Кале (кейл); Нектарин; Яблуко; Виноград; Персик; Вишня; Груша; Помідор; Селера; Картопля.

Окрім того, дослідники склали рейтинг "найчистіших" рослинних харчових продуктів. До нього увійшли: солодка кукурудза, авокадо, ананаси, капуста, цибуля, горох, папайя, спаржа, манго, баклажани, диня, ківі, диня-канталуп, кольорова капуста і грейпфрути.

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