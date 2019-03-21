Полуниця, яблука та виноград: рейтинг найотруйніших овочів та фруктів

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Рейтинг овочів та фруктів з найбільшим вмістом пестицидів
Рейтинг овочів та фруктів з найбільшим вмістом пестицидів / Фото з відкритих джерел

Полуницю можна вважати найнебезпечнішою ягодою, адже у ній міститься величезна кількість пестицидів. На другому місці серед продуктів зі шкідливими речовинами – шпинат, а на третому – капуста кале.

Американські вчені провели дослідження продуктів харчування на вміст пестицидів і склали рейтинг найбільш "чистих" та "брудних", передає USA Today

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Майже 98% продукції полуниці містить залишки пестицидів. Більш того, понад 40% ягід мають в своєму складі 10 і більше видів пестицидів. Частина цих хімікатів може сприяти виникненню раку, викликати проблеми з репродуктивною системою, а також гормональні порушення.

 
Пестициди що це?
Речовини, які використовуються в сільському господарстві, садівництві для боротьби зі шкідниками. Хімічна сполука, яка використовується для захисту рослин і сільськогосподарських продуктів, а також боротьби з переносниками небезпечних захворювань.  Пестициди негативно впливають на  організм людини: вони стають причиною уповільнення метаболізму, порушень у роботі центральної нервової системи.

У топ найнебезпечніших продуктів, які містять велику кількість пестицидів потрапили: 

  1. Полуниця;
  2. Шпинат;
  3. Кале (кейл);
  4. Нектарин;
  5. Яблуко;
  6. Виноград;
  7. Персик;
  8. Вишня;
  9. Груша;
  10. Помідор;
  11. Селера;
  12. Картопля.

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Окрім того, дослідники склали рейтинг "найчистіших" рослинних харчових продуктів. До нього увійшли: солодка кукурудза, авокадо, ананаси, капуста, цибуля, горох, папайя, спаржа, манго, баклажани, диня, ківі, диня-канталуп, кольорова капуста і грейпфрути.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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