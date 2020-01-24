Помер Пітер Салама – виконавчий директор ВООЗ
Помер виконавчий директор ВООЗ Пітер Салама. Про смерть гендиректора організації стало відомо у п'ятницю, 24 січня.
Про це повідомляє пресслужба ВООЗ на сторінці у твіттері. Причина смерті наразі невідома.
Читайте також: Як будуть діагностувати смертельний коронавірус в Україні
"Слова не можуть висловити наш смуток. Ми сумуємо разом із родиною лікаря Салами в цей важкий час", – йдеться у публікації.
Гендиректор організації Тедрос Адханом Гебрейесус також розмістив фото Пітера Салами, розповівши про сумну новину.
"Глибоко засмучений і розбитий від раптової смерті мого колеги та друга доктора Пітера Салами, виконавчого директора ВООЗ… Наші найглибші співчуття родині, друзям та колегам Піта", – написав Гебрейесус.
Хто такий Пітер Салама?
Пітер Салама – лікар-епідеміолог, який був виконавчим директором Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я.
Освіта: чоловік отримав ступінь у сфері медицини і суспільної охорони здоров'я в Мельбурнському і Гарвардському університетах, а ще він був стипендіатом Програм Фулбрайта і Харкнесса у сфері державної політики.
Наукова робота: Пітер Салама керував науковими дослідженнями, був автором публікацій із питань охорони здоров'я матерів і новонароджених, ВІЛ, харчування, смертності і насильства у воєнний час, здоров'я біженців та допомоги в надзвичайних ситуаціях і формування програм в нестабільних державах.
Особисте життя: одружений, був батьком трьох дітей.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.