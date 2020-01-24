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Помер Пітер Салама – виконавчий директор ВООЗ

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Помер Пітер Салама – виконавчий директор ВООЗ / Фото з відкритих джерел

Помер виконавчий директор ВООЗ Пітер Салама. Про смерть гендиректора організації стало відомо у п'ятницю, 24 січня.

Про це повідомляє пресслужба ВООЗ на сторінці у твіттері. Причина смерті наразі невідома.

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"Слова не можуть висловити наш смуток. Ми сумуємо разом із родиною лікаря Салами в цей важкий час", – йдеться у публікації.

Гендиректор організації Тедрос Адханом Гебрейесус також розмістив фото Пітера Салами, розповівши про сумну новину. 

"Глибоко засмучений і розбитий від раптової смерті мого колеги та друга доктора Пітера Салами, виконавчого директора ВООЗ… Наші найглибші співчуття родині, друзям та колегам Піта", – написав Гебрейесус.

 

Хто такий Пітер Салама?

Пітер Салама – лікар-епідеміолог, який був виконавчим директором Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я.

Освіта: чоловік отримав ступінь у сфері медицини і суспільної охорони здоров'я в Мельбурнському і Гарвардському університетах, а ще він був стипендіатом Програм Фулбрайта і Харкнесса у сфері державної політики.

Наукова робота: Пітер Салама керував науковими дослідженнями, був автором публікацій із питань охорони здоров'я матерів і новонароджених, ВІЛ, харчування, смертності і насильства у воєнний час, здоров'я біженців та допомоги в надзвичайних ситуаціях і формування програм в нестабільних державах.

Особисте життя: одружений, був батьком трьох дітей.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я ВООЗ
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