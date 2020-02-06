Помер лікар, якого хотіли арештувати за попередження про коронавірус

Помер лікар з міста Ухань, який першим попереджав про поширення коронавірусу, але ледь не потрапив за це за ґрати.

Лікар помер 6 лютого, через день після того, як у нього таки підтвердили коронавірус.

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Лі Веньлян – лікар, який ще в кінці грудня попереджав про новий коронавірус. Він був одним з восьми осіб, які перебували під слідством за "поширення пліток". У перші кілька тижнів січня посадовці наполягали, що коронавірус може передаватися лише від тварини до людини. Тому не було жодних інструкцій для захисту лікарів.

Лі лікував жінку з глаукомою, яка була хвора на новий коронавірус. Він про це, звичайно, не знав, а відтак не використовував ні маски, ні спецодягу, ні окулярів.

У своєму дописі на Weibo лікар розповів, що 10 січня у нього почався кашель, наступного дня підвищилась температура, а за два дні його госпіталізували. Його батьки також захворіли й потрапили до лікарні.

Наявність інфекції у лікаря підтвердили лише 1 лютого.

Як не заразитися коронавірусом регулярно мийте руки з милом;

закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

термічно обробляйте м'ясо, яйця та рибу;

мийте фрукти та овочі;

уникайте тісного контакту з тими, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV:

Від коронавірусу померли 565 люд ей станом на 6 лютого

ей станом на 6 лютого Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

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