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Помер лікар, якого хотіли арештувати за попередження про коронавірус

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Помер лікар з міста Ухань, який першим попереджав про поширення коронавірусу, але ледь не потрапив за це за ґрати.

Лікар помер 6 лютого, через день після того, як у нього таки підтвердили коронавірус. 

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Лі Веньлян – лікар, який ще в кінці грудня попереджав про новий коронавірус. Він був одним з восьми осіб, які перебували під слідством за "поширення пліток". У перші кілька тижнів січня посадовці наполягали, що коронавірус може передаватися лише від тварини до людини. Тому не було жодних інструкцій для захисту лікарів.

Лі лікував жінку з глаукомою, яка була хвора на новий коронавірус. Він про це, звичайно, не знав, а відтак не використовував ні маски, ні спецодягу, ні окулярів.

У своєму дописі на Weibo лікар розповів, що 10 січня у нього почався кашель, наступного дня підвищилась температура, а за два дні його госпіталізували. Його батьки також захворіли й потрапили до лікарні.

Наявність інфекції у лікаря підтвердили лише 1 лютого. 

 
Як не заразитися коронавірусом
  • регулярно мийте руки з милом;
  • закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • термічно обробляйте м'ясо, яйця та рибу;
  • мийте фрукти та овочі;
  • уникайте тісного контакту з тими, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
  • уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Від коронавірусу померли 565 людей станом на 6 лютого. Загалом по світу інфіковано понад 28 274 осіб.
  • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронарвірус не підтвердився.
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Китай Здоров'я Лікування
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