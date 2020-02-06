Помер лікар, якого хотіли арештувати за попередження про коронавірус
Помер лікар з міста Ухань, який першим попереджав про поширення коронавірусу, але ледь не потрапив за це за ґрати.
Лікар помер 6 лютого, через день після того, як у нього таки підтвердили коронавірус.
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Лі Веньлян – лікар, який ще в кінці грудня попереджав про новий коронавірус. Він був одним з восьми осіб, які перебували під слідством за "поширення пліток". У перші кілька тижнів січня посадовці наполягали, що коронавірус може передаватися лише від тварини до людини. Тому не було жодних інструкцій для захисту лікарів.
Лі лікував жінку з глаукомою, яка була хвора на новий коронавірус. Він про це, звичайно, не знав, а відтак не використовував ні маски, ні спецодягу, ні окулярів.
У своєму дописі на Weibo лікар розповів, що 10 січня у нього почався кашель, наступного дня підвищилась температура, а за два дні його госпіталізували. Його батьки також захворіли й потрапили до лікарні.
Наявність інфекції у лікаря підтвердили лише 1 лютого.
- регулярно мийте руки з милом;
- закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
- термічно обробляйте м'ясо, яйця та рибу;
- мийте фрукти та овочі;
- уникайте тісного контакту з тими, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
- уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.
Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV:
- Від коронавірусу померли 565 людей станом на 6 лютого . Загалом по світу інфіковано понад 28 274 осіб.
- Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- В Україні жоден випадок підозри на коронарвірус не підтвердився.
- До Китаю тимчасово припинили групові тури.
- Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.
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