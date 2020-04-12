Помер монах Києво-Печерської лаври від коронавірусу

У Києві помер монах Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), архімандрит Києво-Печерської лаври Нектарій від коронавірусу COVID-19.

Про це пише видання ZAXID.NET з посиланням на джерело в середовищі УПЦ (МП).

Читайте також Які будуть перші послаблення карантину в Україні: відповідь Ляшка

"Помер від коронавірусу монах із Києво-Печерської лаври, архімандрит Нектарій, який був видатним духівником!" – йдеться у повідомленні.

Крім того, настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло, в якого є підозра на коронавірус, через погіршення самопочуття госпіталізований в Олександрівську лікарню.

Станом на 12 квітня в Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали.

Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.