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Помер монах Києво-Печерської лаври від коронавірусу

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Помер монах Києво-Печерської лаври від коронавірусу / Фото з відкритих джерел

У Києві помер монах Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), архімандрит Києво-Печерської лаври Нектарій від коронавірусу COVID-19.

Про це пише видання ZAXID.NET з посиланням на джерело в середовищі УПЦ (МП).

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"Помер від коронавірусу монах із Києво-Печерської лаври, архімандрит Нектарій, який був видатним духівником!" – йдеться у повідомленні.

Крім того, настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло, в якого є підозра на коронавірус, через погіршення самопочуття госпіталізований в Олександрівську лікарню.

Станом на 12 квітня в Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали.

Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Києво-Печерська лавра Коронавірус в Україні Здоров'я Здорове життя
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