Померла від коронавірусу у Конотопі займалася біоенергетикою: могла заразити 70 осіб

25 березня на Сумщині померла перша жертва від коронавірусу у цьому регіоні. Виявилося, що вона спілкувалася зі щонайменше 70 людьми за час свого інфікування, оскільки була біонергетиком.

Окрім великої кількості ймовірних хворих, уже точно підтвердили, що інфіковані троє її найближчих рідних. Про це розповів міський голова Конотопа у прямій трансляції на своєму фейсбуці.

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Про те, що у померлої 78-річної жінки був Covid-2019 стало відомо лише після її смерті. Експрес-тести також показали, що хворі на коронавірус і троє її близьких рідних: син, донька і онук.

Встановлено коло спілкування – це попередньо 70 осіб. Жінка надавала послуги з біоенергетики, тобто лікувала людей. Тільки 70 вдалося попередньо встановити, а людей може бути значно більше,

– розповів мер Конотопа.

За словами мера, жінка заразилась у селі від заробітчан, які повернулися з Польщі. Водночас серед найближчих рідних померлої є медик. Він працює на швидкій допомозі.

У своєму зверненні мер також попросив дозволу, аби військові з місцевої частини 0330 змогли продезінфікувати місто та провести низку необхідних заходів. Оскільки, за його словами, Конотоп виявляється не підготовленим, щоб чинити опір розповсюдженню коронавірусу. Так, міська рада не може зібрати кворум, аби проголосувати за виділення коштів на очищення міста від інфекції.

Поширення коронавірусу в Україні

Кількість випадків в українських областях (всього 218) :