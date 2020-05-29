У Іспанії розгорівся скандал навколо будинків для літніх людей. Там від коронавірусу загалом померли понад 19 тисяч пенсіонерів. І усе через неналежні умови догляду за ними та нехтуванням персоналом правилами безпеки.

Жахливі умови в будинках для пристарілих

Така велика кількість померлих у будинках для літніх людей є найбільшим показником у всій Європі. Ба більше, солдати, які проводять дезінфекцію будинків пристарілих, знайшли там покинутими напризволяще пенсіонерів, деякі з них вже були мертві. Йдеться в сюжеті 24 каналу.

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"Я зараз дуже зла і не знаю, чи зможу я щось сказати керівникам будинку, але я продовжую ставити запитання: як ви можете спокійно спати заробляючи гроші на крові? Я цього не розумію. Тепер черга нашої матері. Але ж будинки для літніх людей переповнені і вони будуть продовжувати працювати незважаючи ні на що", – пояснила дочка мешканки будинку для літніх людей Естер Нараво.

Лише в одному з будинків для літніх людей у Мадриді під час пандемії померло 42 людини. Причина – байдужість керівництва та персоналу, а також сумнівні рішення під час карантину. Зокрема головний лікар установи забороняв персоналу носити маски та не поспішав ізолювати хворих стареньких від здорових.

У закладі не вистачає персоналу, лікарі змінюються кожні 2 – 3 тижні. Умови праці настільки погані, що вони просто здавалися і звільнялися. У будинку, розрахованому на 160 жителів – лікар є лише зранку. Вночі – тільки одна медсестра. Старенькі вмирали тут покинуті наодинці,

– зазначив родич мешканки будинку для літніх людей Андрес Кампос.

Жахіття почалися ще до карантинної кризи, розповідає колишня працівниця будинку для літніх людей. Будівлю ніхто не обслуговував, туалети та ліфти, які ламалися, ніхто не ремонтував тижнями. Персонал, який піклувався про пацієнтів, скоротили. Зараз же кричущо порушено будь-які протоколи.

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"Звичайно, це ненормально, коли тіло перебуває в кімнаті протягом кількох годин. Згідно з протоколом, коли людина помирає, і лікар підтверджує смерть, її негайно транспортують в морг. Але в цьому випадку ці люди були там багато годин, тіла були залишені там в ліжках", – пригадала колишня працівниця будинку для літніх людей Марія Мендоза.

Реакція правоохоронців

У бізнес-асоціації, яка представляє бізнес-інтереси будинків для людей похилого віку, кажуть, що систему "несправедливо" розкритикували.

"95% людей, які померли в Іспанії від коронавірусу – старші 65 років. Середня тривалість життя в Іспанії – 83 роки. А середній вік людей, які проживають у будинках догляду – 85 років. Виходить у нас живуть найвразливіші люди", – сказав представник бізнес-асоціації будинків для людей похилого віку Ісус Куберо.

Прокуратура Іспанії розпочала розслідування за фактом ненадання допомоги людям похилого віку. Заразом в країні переглянуть систему догляду за пенсіонерами у будинках для людей похилого віку.