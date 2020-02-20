Померли двоє людей, які заразилися коронавірусом на судні Dimond Princess

В Японії померли двоє пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess, заражених коронавірусів. Хворі, чоловік і жінка, були старше 80 років.

Про перші випадки смерті на судні Diamond Princess через коронавірус повідомило міністерство охорони здоров'я, праці й добробуту Японії, пише DW.

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Повідомляється, що їх госпіталізували в лікарню 11 та 12 лютого. Це перші випадки смерті, зафіксовані серед пасажирів лайнера.

Що відомо про спалах коронавірусу на лайнері

На борту лайнера Diamond Princess було 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 – пасажири, решта – члени екіпажу, в тому числі – 25 українців.

Кількість хворих коронавірусом на судні становить 621 особи. Це найвище число хворих за межами Китаю.

19 лютого пасажири круїзного лайнера Diamond Princess почали полишати його борт після двотижневого карантину через спалах коронавірусу Covid-19.

17 січня США евакуювали 300 своїх громадян, й у 14 з них виявили коронавірус Covid-19.

Влада Японії зазначила, що якщо інші країни також захочуть забрати своїх громадян – вони готові до співпраці.

Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії. Ті, у кого коронавірус не виявили, чи ті, хто чекає на результати тесту, залишаються на судні щонайменше 14 днів.

9 лютого встановили 70 випадків зараження на судні, згодом повідомили ще про шістьох осіб, яких госпіталізували через хворобу на коронавірус, зокрема українця.

Кажуть, що пасажирів заразив вірусом 80-річний чоловік, який був на лайнері з 20 по 25 січня, а потім зійшов на берег в Гонконзі.

Відомо, що на судні на коронавірус захворіло 2 українців та офіцер екіпажу.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу