Помітно через листування: які люди частіше займаються сексом

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Використання емодзі та секс пов'язані, – дослідження
Використання емодзі та секс пов'язані, – дослідження / Фото з вільних джерел

Американські психологи переконані: люди, які часто використовують емодзі в повідомленнях чатів і месенджерів, частіше ходять на побачення і взагалі ведуть більш активне статеве життя.

Вчені з Університету імені Кінсі виявили, проаналізували дані онлайн-опитування, в якому взяли участь понад п'ять тисяч американців, які не перебувають у шлюбі, пише журнал Plos One.

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Вік учасників становив від 18 до 94 років. Учасники повідомили про кількість перших побачень за минулий рік і частоту сексуальних контактів за той же період.

Виявилося, що 38% користувачів взагалі не користуються емодзі, 29% використовують їх зрідка, приблизно стільки ж – регулярно.

Активно, майже в кожному повідомленні, використовують емодзі лише три відсотки опитаних, а 2,5 відсотка додають по кілька емодзі в кожне своє повідомлення.

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Причина цьому – від надання більшої виразності своїм словам до більшої простоти передачі емоцій, а не просто тому, що це модно.

Вчені зазначили, що часте використання смайликів пов'язане з кількістю призначення перших побачень і високою сексуальною активністю.

Для уточнення цих висновків дослідники провели ще один експеримент з 275 особами. Воно підсумувало: часте використання емодзі позитивно пов'язане з поцілунком і сексом після першого побачення, а також початком романтичних відносин.

Попри те, що у дослідженні є обмеження (не вказано, які саме емодзі були у листуванні), використання смайликів, за словами вчених, може потенційно забезпечити успіх в побудові романтичних відносин, а також є важливою частиною соціальної комунікації в сучасному світі.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Техно дослідження Секс
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