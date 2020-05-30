В Україні станом на 30 травня офіційно заявили про 23 тисячі 204 хворих на COVID-19. За минулу добу інфікувалися ще 393 людини. Серед областей продовжує лідирувати Чернівецька область.

Дані поширення коронавірусної інфекції в Україні опублікувала система моніторингу COVID-19 апарату РНБО України. Читайте також: Поширення коронавірусу у світі – захворіли майже 6 мільйонів людей: карта онлайн За минулу добу померли 17 українців від ускладнень коронавірусної недуги, натомість одужали – 377. Таким чином статистика летальних випадків зросла до 696, а число тих, що одужали до 9 311. Скільки хворих в областях України: Чернівецька область – 3 306;

м. Київ – 2904 ;

Рівненська область – 1680;

Львівська область – 1619;

Київська область – 1556;

Івано-Франківська область – 1379;

Закарпатська область – 1171;

Тернопільська область – 1160;

Харківська область – 1025;

Вінницька область – 958;

Дніпропетровська область – 933;

Одеська область – 887;

Волинська область – 883;

Житомирська область – 699;

Кіровоградська область – 506;

Запорізька область – 440;

Хмельницька область – 432;

Черкаська область – 401;

Миколаївська область – 288;

Полтавська область – 268;

Херсонська область – 178;

Сумська область – 168;

Донецька область – 159;

Чернігівська область – 158;

Луганська область – 46. Важливо! У зведенні не враховані дані з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя. Новина доповнюється