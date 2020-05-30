Понад 23 тисячі хворих в Україні: як коронавірус поширюється в областях
В Україні станом на 30 травня офіційно заявили про 23 тисячі 204 хворих на COVID-19. За минулу добу інфікувалися ще 393 людини. Серед областей продовжує лідирувати Чернівецька область.
Дані поширення коронавірусної інфекції в Україні опублікувала система моніторингу COVID-19 апарату РНБО України.
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За минулу добу померли 17 українців від ускладнень коронавірусної недуги, натомість одужали – 377.
Таким чином статистика летальних випадків зросла до 696, а число тих, що одужали до 9 311.
Скільки хворих в областях України:
- Чернівецька область – 3 306;
- м. Київ – 2904 ;
- Рівненська область – 1680;
- Львівська область – 1619;
- Київська область – 1556;
- Івано-Франківська область – 1379;
- Закарпатська область – 1171;
- Тернопільська область – 1160;
- Харківська область – 1025;
- Вінницька область – 958;
- Дніпропетровська область – 933;
- Одеська область – 887;
- Волинська область – 883;
- Житомирська область – 699;
- Кіровоградська область – 506;
- Запорізька область – 440;
- Хмельницька область – 432;
- Черкаська область – 401;
- Миколаївська область – 288;
- Полтавська область – 268;
- Херсонська область – 178;
- Сумська область – 168;
- Донецька область – 159;
- Чернігівська область – 158;
- Луганська область – 46.
Важливо! У зведенні не враховані дані з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.
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