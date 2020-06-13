Понад 30 тисяч хворих та 753 нових випадки інфікування: поширення COVID-19 в областях
За минулу добу в Україні знову зафіксували рекордну кількість інфікувань коронавірусною хворобою – ще 753 випадки. Загальна кількість хворих на COVID-19 становить – 30 506.
Третій день поспіль в Україні фіксують рекордну кількість інфікувань. Такі дані повідомляє система моніторингу поширення інфекції апарату РНБО України.
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COVID-19 в областях України 13 червня:
- Чернівецька область – 3 869;
- Київ – 3 838;
- Львівська область – 2 658;
- Рівненська область – 2 297;
- Івано-Франківська область – 1695;
- Закарпатська область – 1583;
- Тернопільська область – 1403;
- Харківська область – 1482 ;
- Київська область – 1 784;
- Вінницька область – 1369;
- Волинська область – 1354;
- Одеська область – 1081;
- Дніпропетровська область –990
- Житомирська область – 1032;
- Кіровоградська область –577;
- Хмельницька область – 544;
- Запорізька область – 521;
- Черкаська область –536;
- Миколаївська область – 320;
- Чернігівська область – 385;
- Полтавська область – 278;
- Донецька область – 290;
- Сумська область – 208;
- Херсонська область – 179;
- Луганська область – 56.
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