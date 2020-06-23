За минулу добу в Україні зафіксували 833 нових випадків зараження коронавірусом. Відтак, станом на 23 червня загальна статистика інфікованих COVID-19 в країні зросла до 38 074.

Про нові випадки коронавірусу на території країни повідомляє система моніторингу поширення COVID-19 апарату РНБО України.

Важливо Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста

Від початку пандемії в Україні виявили 38 074 випадків зараження коронавірусом. Станом на зараз від хвороби ще лікуються 20 083 людини.

За минулу добу виписали 314 пацієнтів. Внаслідок цього загальна статистика тих, що одужали, зросла до 16 956.

На жаль, за минулу добу в країні зареєстрували 23 летальних випадки під час перебігу коронавірусу. Загалом від початку року в Україні померли 1 035 пацієнтів з COVID-19.

Новина доповнюється...