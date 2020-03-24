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Понад 100 тисяч людей у всьому світі вже одужали від коронавірусу

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Коронавірусом вже заразилися майже 400 тисяч людей / euractiv.com

У всьому світі вже 102 тисячі 429 людей одужали від коронавірусу. Безперечним лідером за цим показником є Китай, звідки, найімовірніше, і походить епідемія – 73 тисячі 159 людей, які одужали.

Такими є офіційні дані про загальну кількість людей, які перехворіли коронавірусом, станом на ранок 24 березня.

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У яких країнах одужали найбільше людей:

  • Китай – понад 73 тисячі людей одужали;
  • Іран – понад 8,3 тисячі людей одужали;
  • Італія – понад 7,4 тисячі людей одужали;
  • Південна Корея – понад 3,5 тисячі людей одужали;
  • Іспанія – понад 3,3 тисячі людей одужали;
  • Франція 2,2 тисячі людей одужали.

У решти країн немає і тисячі людей, які б уже одужали від коронавірусу. Найгірша ситуація наразі склалася у США, де на понад 46 тисяч хворих одужали поки що лише 295 людей.

Також дуже показовим є той момент, що найбільша кількість людей, які одужали від коронавірусу, є саме у тих країн, які найбільше від епідемії постраждали.

Епідемія коронавірусу у світі: найважливіше

Перший офіційний випадок зараження коронавірусом зафіксований ще у грудні 2019 року. З того часу епідемія поширилася по майже усьому світу, а захворіли на коронавірус (разом з тими, хто уже вилікувався) понад 380 тисяч людей.

Хоча понад 100 тисяч людей порівняно легко змогли перенести хворобу і вже вилікувалися, понад 16,5 тисячі людей у всьому світі через коронавірус померли.

Країни, які найбільше постраждали від коронавірусу:

  • Італія – майже 64 тисяч інфікованих і понад 6 тисяч людей померли;
  • Китай – понад 81 тисяча інфікованих і більш як 3,2 тисячі людей померли;
  • Іспанія – понад 35 тисяч інфікованих і понад 2,4 тисячі людей померли;
  • Іран – понад 23 тисячі інфікованих і понад 1,8 тисячі осіб померли;
  • США – понад 46 тисяч інфікованих і майже 600 людей померли;
  • Франція – майже 20 тисяч інфікованих і 860 людей померли.

коронавірус, наслідки і смертність
Наслідки і смертність від коронавірусу / інфографіка 24 каналу

Італійська акторка Лючія Бозе померла від коронавірусу
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Автор: Василь Денисюк
Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Лікування Китай Епідемія
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