Понад 100 тисяч людей у всьому світі вже одужали від коронавірусу
У всьому світі вже 102 тисячі 429 людей одужали від коронавірусу. Безперечним лідером за цим показником є Китай, звідки, найімовірніше, і походить епідемія – 73 тисячі 159 людей, які одужали.
Такими є офіційні дані про загальну кількість людей, які перехворіли коронавірусом, станом на ранок 24 березня.
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У яких країнах одужали найбільше людей:
- Китай – понад 73 тисячі людей одужали;
- Іран – понад 8,3 тисячі людей одужали;
- Італія – понад 7,4 тисячі людей одужали;
- Південна Корея – понад 3,5 тисячі людей одужали;
- Іспанія – понад 3,3 тисячі людей одужали;
- Франція 2,2 тисячі людей одужали.
У решти країн немає і тисячі людей, які б уже одужали від коронавірусу. Найгірша ситуація наразі склалася у США, де на понад 46 тисяч хворих одужали поки що лише 295 людей.
Також дуже показовим є той момент, що найбільша кількість людей, які одужали від коронавірусу, є саме у тих країн, які найбільше від епідемії постраждали.
Епідемія коронавірусу у світі: найважливіше
Перший офіційний випадок зараження коронавірусом зафіксований ще у грудні 2019 року. З того часу епідемія поширилася по майже усьому світу, а захворіли на коронавірус (разом з тими, хто уже вилікувався) понад 380 тисяч людей.
Хоча понад 100 тисяч людей порівняно легко змогли перенести хворобу і вже вилікувалися, понад 16,5 тисячі людей у всьому світі через коронавірус померли.
Країни, які найбільше постраждали від коронавірусу:
- Італія – майже 64 тисяч інфікованих і понад 6 тисяч людей померли;
- Китай – понад 81 тисяча інфікованих і більш як 3,2 тисячі людей померли;
- Іспанія – понад 35 тисяч інфікованих і понад 2,4 тисячі людей померли;
- Іран – понад 23 тисячі інфікованих і понад 1,8 тисячі осіб померли;
- США – понад 46 тисяч інфікованих і майже 600 людей померли;
- Франція – майже 20 тисяч інфікованих і 860 людей померли.
Наслідки і смертність від коронавірусу / інфографіка 24 каналу