Понад 100 тисяч людей у всьому світі вже одужали від коронавірусу

У всьому світі вже 102 тисячі 429 людей одужали від коронавірусу. Безперечним лідером за цим показником є Китай, звідки, найімовірніше, і походить епідемія – 73 тисячі 159 людей, які одужали.

Такими є офіційні дані про загальну кількість людей, які перехворіли коронавірусом, станом на ранок 24 березня.

Цікаво Що робити, коли підозрюєте у себе коронавірус: пояснення МОЗ

У яких країнах одужали найбільше людей:

Китай – понад 73 тисячі людей одужали;

Іран – понад 8,3 тисячі людей одужали;

Італія – понад 7,4 тисячі людей одужали;

Південна Корея – понад 3,5 тисячі людей одужали;

Іспанія – понад 3,3 тисячі людей одужали;

Франція 2,2 тисячі людей одужали.

У решти країн немає і тисячі людей, які б уже одужали від коронавірусу. Найгірша ситуація наразі склалася у США, де на понад 46 тисяч хворих одужали поки що лише 295 людей.

Також дуже показовим є той момент, що найбільша кількість людей, які одужали від коронавірусу, є саме у тих країн, які найбільше від епідемії постраждали.

Епідемія коронавірусу у світі: найважливіше

Перший офіційний випадок зараження коронавірусом зафіксований ще у грудні 2019 року. З того часу епідемія поширилася по майже усьому світу, а захворіли на коронавірус (разом з тими, хто уже вилікувався) понад 380 тисяч людей.

Хоча понад 100 тисяч людей порівняно легко змогли перенести хворобу і вже вилікувалися, понад 16,5 тисячі людей у всьому світі через коронавірус померли.

Країни, які найбільше постраждали від коронавірусу:

Італія – майже 64 тисяч інфікованих і понад 6 тисяч людей померли;

Китай – понад 81 тисяча інфікованих і більш як 3,2 тисячі людей померли;

Іспанія – понад 35 тисяч інфікованих і понад 2,4 тисячі людей померли;

Іран – понад 23 тисячі інфікованих і понад 1,8 тисячі осіб померли;

США – понад 46 тисяч інфікованих і майже 600 людей померли;

Франція – майже 20 тисяч інфікованих і 860 людей померли.



Наслідки і смертність від коронавірусу / інфографіка 24 каналу