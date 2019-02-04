Понад 15 тисяч українців захворіли на кір у січні

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Понад 15 тисяч українців захворіли на кір у січні
Понад 15 тисяч українців захворіли на кір у січні / airfreshener.club

Центр громадського здоров’я МОЗ України зазначає, що з 28 грудня по 1 лютого на кір захворіло 15 095 людей.

Серед них – 6 364 дорослих та 8 731 дитина.

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Найвищі показники захворюваності — у Львівській (понад 2,6 тисячі людей), Вінницькій (1,3 тисячі людей), Рівненській (1,3 тисячі людей), Хмельницькій (понад тисячі людей) областях та м. Київ (понад тисячі людей).

Впродовж п’ятого тижня 2019 року кір підчепило 3 379 людей — 1 499 дорослих та 1 880 дітей.

Щеплення — єдиний надійний захист від кору, тим більше, якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності.

 
Кір – що це?
Це заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень — пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку — енцефаліту тощо, а також до інвалідності та смерті.

Симптоми кору
Симптоми кору

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Теги: Кір Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Медицина
Джерело: 24 Канал
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