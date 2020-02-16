Понад 2000 пасажирів лайнера Westerdam можуть бути хворі на коронавірус

Одна з пасажирок круїзного лайнера Westerdam, що причалив до берегів Камбоджі у четвер, 13 лютого, виявилася хворою на коронавірус. Раніше через підозру на смертельний коронавірус одразу 5 країн відмовилися прийняти лайнер у своїх портах. Однак судно не закривали на карантин.

На коронавірус захворіла 83-річна пасажирка лайнеру Westerdam, повідомили Bloomberg. Тести підтвердили хворобу через день після того, як понад 2200 пасажирів та членів екіпажу висадились у Камбоджі. Водночас тест її чоловіка був негативним, тобто він не захворів.

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Точно невідомо, де саме жінка підчепила коронавірус, але усі 2257 пасажирів та членів екіпажу перебувають у зоні ризику. До слова, прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен, який скептично ставився до тяжкості вірусу, особисто роздавав троянди й потискав руку пасажирам Westerdam, коли вони виходили.



Понад 2200 пасажирів та членів екіпажу висадились у Камбоджі / Фото: Bloomberg

14 лютого, тобто наступного дня після того, як пасажири висадились у Камбоджі, жінка з чоловіком полетіла літаком до столиці Малайзії. Вже у Куала-Лумпурі у пасажирки виявили перші симптоми хвороби. Наразі вона перебуває у лікарні у стабільному стані.

Коронавірус – симптоми висока температура, яка стабільно тримається;

погіршення загального стану;

втрата апетиту;

часте дихання, виникає задишка;

слабкість, млявість, зниження активності;

кашель різної інтенсивності.

Що відомо про круїзний лайнер Westerdam?Лайнер відправився у плавання з порту у Гонконзі 1 лютого. За 2 тижні він мав відвідати кілька портів Тайваню і Японії. Завершити плавання планував в порту Йокогама, куди лайнер прибув би 15 лютого. Оператор судна Holland America Line заявив, що лайнер не був на карантині, а підстав підозрювати, що у когось на борту є коронавірус, не було.

До слова, 14 лютого першим пасажирам іншого круїзного лайнера Diamond Princes з коронавірусом дозволили покинути судно. Це літні люди, пасажири зі слабким здоров'ям і ті, хто перебував в каютах без вікон. На його борту перебували 355 інфікованих. Ймовірно, хвороба поширилася від 80-річного, який був на лайнері з 20 по 25 січня, а потім зійшов на берег у Гонконзі.

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Розповсюдження небезпечного коронавірусу розпочалося з міста Ухань. Згодом його закрили на карантин та побудували окремі лікарні для хворих.

Станом на 16 лютого, від китайського коронавірусу померли 1 669 людини. Загальна кількість інфікованих – до 69 тисяч 256 осіб по всьому світу. За статистикою, 9% хворих помирають.

Загальна кількість по всьому світу. За статистикою, 9% хворих помирають. До Китаю тимчасово припинили групові тури. Наразі в Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.



Факти про коронавірус / Інфографіка 24 каналу