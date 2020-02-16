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Понад 2000 пасажирів лайнера Westerdam можуть бути хворі на коронавірус

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Круїзний лайнер Westerdam / Getty Images

Одна з пасажирок круїзного лайнера Westerdam, що причалив до берегів Камбоджі у четвер, 13 лютого, виявилася хворою на коронавірус. Раніше через підозру на смертельний коронавірус одразу 5 країн відмовилися прийняти лайнер у своїх портах. Однак судно не закривали на карантин.

На коронавірус захворіла 83-річна пасажирка лайнеру Westerdam, повідомили Bloomberg. Тести підтвердили хворобу через день після того, як понад 2200 пасажирів та членів екіпажу висадились у Камбоджі. Водночас тест її чоловіка був негативним, тобто він не захворів.

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Точно невідомо, де саме жінка підчепила коронавірус, але усі 2257 пасажирів та членів екіпажу перебувають у зоні ризику. До слова, прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен, який скептично ставився до тяжкості вірусу, особисто роздавав троянди й потискав руку пасажирам Westerdam, коли вони виходили.

Понад 2200 пасажирів та членів екіпажу висадились у Камбоджі
Понад 2200 пасажирів та членів екіпажу висадились у Камбоджі / Фото: Bloomberg

14 лютого, тобто наступного дня після того, як пасажири висадились у Камбоджі, жінка з чоловіком полетіла літаком до столиці Малайзії. Вже у Куала-Лумпурі у пасажирки виявили перші симптоми хвороби. Наразі вона перебуває у лікарні у стабільному стані.

 
Коронавірус – симптоми
  • висока температура, яка стабільно тримається;
  • погіршення загального стану;
  • втрата апетиту;
  • часте дихання, виникає задишка;
  • слабкість, млявість, зниження активності;
  • кашель різної інтенсивності.

Що відомо про круїзний лайнер Westerdam?Лайнер відправився у плавання з порту у Гонконзі 1 лютого. За 2 тижні він мав відвідати кілька портів Тайваню і Японії. Завершити плавання планував в порту Йокогама, куди лайнер прибув би 15 лютого. Оператор судна Holland America Line заявив, що лайнер не був на карантині, а підстав підозрювати, що у когось на борту є коронавірус, не було. 

До слова, 14 лютого першим пасажирам іншого круїзного лайнера Diamond Princes з коронавірусом дозволили покинути судно. Це літні люди, пасажири зі слабким здоров'ям і ті, хто перебував в каютах без вікон. На його борту перебували 355 інфікованих. Ймовірно, хвороба поширилася від 80-річного, який був на лайнері з 20 по 25 січня, а потім зійшов на берег у Гонконзі. 

Головне про коронавірус: 

  • Розповсюдження небезпечного коронавірусу розпочалося з міста Ухань. Згодом його закрили на карантин та побудували окремі лікарні для хворих.
  • Станом на 16 лютого, від китайського коронавірусу померли 1 669 людини. Загальна кількість інфікованих – до 69 тисяч 256 осіб по всьому світу. За статистикою, 9% хворих помирають.
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури. Наразі в Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.


Факти про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Альона Захарова
Теги: Водний транспорт Камбоджа Малайзія Коронавірус 2020 Здоров'я Лікування
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