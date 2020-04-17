Понад 20 країн підтримали ВООЗ після конфлікту з США

Понад 23 країн світу підтримали Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ). Після того як Президент США Дональд Трамп оголосив про припинення її фінансування.

Глобальне співробітництво і міжнародні організації відіграють велику роль під час пандемії коронавірусу, заявили 23 країни "альянсу за мультилатералізм", повідомляє DW.

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До організації входять більшість держав Євросоюзу, Аргентина, Канада, Мексика, Сінгапур, Чилі та Південно-Африканська Республіка.

"Ми підтримуємо зусилля по боротьбі з гуманітарними проблемами, викликаними спалахом", – наголосили глави МЗС країн альянсу за підсумками телеконференції.

Вони також наголосили на важливості "залишатися об'єднаними в нашій людяності" та на якомога менших порушеннях транскордонної торгівлі та ланцюжків постачання через коронавірус.

Крім того, різні обмеження, що запроваджуються з метою стримати захворювання, мають бути "цілеспрямованими, розумними, прозорими і тимчасовими", вважають члени альянсу.

Що таке "альянс за мультилатералізм"

Ідея "альянсу за мультилатералізм" була висунута в липні 2018 року головою МЗС Німеччини Хайко Масом (Heiko Maas) на противагу концепції зовнішньополітичної взаємодії президента США.

Альянс, націлений на розширення міжнародного співробітництва, був заснований у вересні 2019 року і не є заміною структур ООН. Під мультилатералізм розуміють принцип побудови відносин між державами, що ґрунтується на механізмі багатосторонніх угод, що дозволяють кожній державі користуватися привілеями в стосунках з усіма партнерами.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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