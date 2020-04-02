Майже 400 українців лікуються від коронавірусу вдома, – Ляшко
В Україні станом на 2 квітня діагностували 804 випадки коронавірусу. Лише 398 хворих наразі перебувають у лікарнях, інші – лікуються амбулаторно, тобто в домашніх умовах.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 2 квітня розповів, що за минулу добу вірусологічні лабораторії в Україні зробили 2555 досліджень зразків на наявність коронавірусу. 135 з них виявились позитивними.
Важливо У Збройних силах зафіксували перший випадок коронавірусу
Із 804 випадків коронавірусу госпіталізовано до закладів охорони здоровя 398 осіб, всі інші перебувають на амбулаторному лікуванні. Серед госпіталізованих – 20 дітей і 26 медпрацівників,
– розповів Ляшко.
За його словами, лише 1 особа наразі перебуває на апараті штучної вентиляції легень.
Також Ляшко нагадав, що в Україні від коронавірусу вже померли 20 осіб: 15 жінок і 5 чоловіків. 80% з них мали важкі захворювання і були старше 50 років.
Важливо! Найбільше випадків захворювання на коронавірус виявили у Києві – 160, Чернівецькій області – 143, Тернопільській області – 106 та Івано-Франківській – 74 випадки. Єдиною областю, де немає коронавірусу, залищається Миколаївська.
Як відрізнити коронавірус від інших хворіб / Інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
Коронавірус у США: кількість померлих та хворих різко зросласьогодні , 08:02
-
У Полтавській області виявили два нові випадки коронавірусусьогодні , 10:11
-
Франція вийшла на 4 місце за кількістю смертей через COVID-19 у світісьогодні , 04:00
-
В Україні підтвердили вже 804 випадки коронавірусусьогодні , 10:02
-
Коронавірус у Німеччині: кількість хворих вже понад 77 тисячсьогодні , 09:18
-
Чому працюють продуктові ринки під час карантину: пояснення МОЗсьогодні , 10:33