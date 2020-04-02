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Майже 400 українців лікуються від коронавірусу вдома, – Ляшко

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В Україні половина хворих на коронавірус лікуються вдома / Getty images

В Україні станом на 2 квітня діагностували 804 випадки коронавірусу. Лише 398 хворих наразі перебувають у лікарнях, інші – лікуються амбулаторно, тобто в домашніх умовах.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 2 квітня розповів, що за минулу добу вірусологічні лабораторії в Україні зробили 2555 досліджень зразків на наявність коронавірусу. 135 з них виявились позитивними.

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Із 804 випадків коронавірусу госпіталізовано до закладів охорони здоровя 398 осіб, всі інші перебувають на амбулаторному лікуванні. Серед госпіталізованих – 20 дітей і 26 медпрацівників,
– розповів Ляшко. 

За його словами, лише 1 особа наразі перебуває на апараті штучної вентиляції легень.

Також Ляшко нагадав, що в Україні від коронавірусу вже померли 20 осіб: 15 жінок і 5 чоловіків. 80% з них мали важкі захворювання і були старше 50 років.

Важливо!  Найбільше випадків захворювання на коронавірус виявили у Києві – 160, Чернівецькій області – 143, Тернопільській області – 106 та Івано-Франківській – 74 випадки. Єдиною областю, де немає коронавірусу, залищається Миколаївська.


Як відрізнити коронавірус від інших хворіб / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталя Боднар
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України Здоров'я Лікування Віктор Ляшко Здорове життя
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