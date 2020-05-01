Понад 40 країн безкоштовно отримають від Японії партію Авігану для лікування COVID-19

Японія вирішила відправити безкоштовні партії препарату Авіган, який розглядають, як ймовірно ефективний препарат у лікуванні COVID-19, у понад 40 країн. Кожна держава зі списку отримає курс лікування Авігану для 20 – 100 пацієнтів.

Міністр закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі заявив, що країна почне безплатне постачання в 43 країни медичного препарату "Авіган", який використовується як перспективний засіб для лікування пневмонії, викликаної коронавірусом, пише NHK.

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За словами глави японського МЗС, країна отримала запити на постачання Авігану від близько 80 країн.

До сьогоднішнього дня ми домовилися про деталі поставки з 43 країнами. Але приступити до постачання зможемо незабаром після вихідних,

– йдеться в повідомленні японського МЗС.

В Японії додали, що оскільки мова йде про клінічні випробування, то в кожну країну буде направлено кількість, достатню для лікування 20 людей, максимум 100.

Що треба знати про препарат Авіган

Відомо, що Авіган був розроблений 6 років тому для лікування грипу. Однак під час випробувань на тваринах було встановлено побічні явища при розвитку плоду. Відтак, Авіган заборонили приймати вагітним та віднесли до списку препаратів, лікування яким можливе лише з дозволу уряду.

Авіган – що це за препарат? Авіган або Фавіпіравір – це синтетичний противірусний препарат, який під час попередніх досліджень продемонстрував свою активну дію у боротьбі з широким спектром вірусів у кількох моделях захворювання in vivo. Препарат Фавіпіравір використовують для лікування нових штамів грипу. Клінічні випробування дії препарату на COVID-19 розпочалися лише у лютому.



Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

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