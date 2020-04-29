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Понад 40 медиків одужали від коронавірусу на Івано-Франківщині

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Понад 40 медиків одужали від коронавірусу на Івано-Франківщині
Понад 40 медиків одужали від коронавірусу на Івано-Франківщині / drohobych-rada.gov.ua

В Івано-Франківській області 41 медпрацівник одужав від цього коронавірусу від початку епідемії COVID-19. При цьому за добу 28 квітня на коронавірус захворіли 6 медпрацівників на Прикарпатті.

"На Прикарпатті від COVID-19 одужали 41 медпрацівник, з них – 11 лікарі", – заявив голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів, повідомляє Укрінформ.

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Він також повідомив, що до робити вже приступили одужалі від коронавірусу медики в Калуському районі.

Загалом на Прикарпатті COVID-19 лабораторно підтверджено у 176 медпрацівників, з них 62 – лікарі, середній медперсонал – 76 осіб. За останню добу – 6 випадків серед медпрацівників.

Зазначимо, що 29 квітня на 41 році життя від коронавірусу померла рентген-лаборантка Калуської районної лікарні.

Загалом в Івано-Франківській області станом на 29 квітня на COVID-19 захворіла 821 людина, з них 50 – померли. Загалом в Україні – хворі 9866 людей, 250 – померли, 1103 – одужали.

симптоми коронавірусу перелік ознак COVID-19 картинка інфографіка
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Кошанська
Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Статистика Новини Івано-Франківська Лікування Медицина Здоров'я
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