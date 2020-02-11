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Попередник коронавірусу 2019-nCoV: чому SARS небезпечніший

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SARS – тяжкий гострий респіраторний синдром. Його збудник належить до підсімейства коронавірусів. За своїми симптомами він схожий до пневмонії, яка зараз у Китаї. В зоні ризику — дихальні шляхи, травна та нервова системи, в тому числі й серце, печінка, нирки та очі.

Шляхи зараження та симптоми

SARS викликається коронавірусом ГРВІ, відомим як SARS CoV. Інфекцію спостерігали як у людей, так і у тварин. У більшості пацієнтів розвивалася пневмонія, яка призводила до смерті.

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Загалом зареєстровано два спалахи SARS, що призвели до потенційно небезпечної для життя форми пневмонії у 2002-2003 роках. Після 2004 року цей тип коронавірусу не з'являвся.

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Кількість хворих на SARS по цілому світу /  дані ВООЗ за 21 квітня 2004 року

За підрахунками ООН, більшість пацієнтів становили жінки: серед інфікованих у Канаді була 151 жінка і сотня чоловіків. У Сингапурі – 161 жінка з коронавірусом, хоча 77 інфікованих чоловіків.

 
Хвороба - симптоми
  • головний біль,
  • загальне відчуття дискомфорту,
  • біль у тілі,
  • іноді сухий кашель.

За період зараження зафіксовано понад 8 тисяч випадків захворювання на ГРВІ та понад 700 випадків смерті. Понад половина смертельних випадків – люди, віком від 65 років. А лікування SARS обійшлося світовій економіці у 30 мільярдів доларів.


Кільскість зареєстрованих випадків захворювання та смерті

Історія хвороби

У листопаді 2002 року, в китайській провінції Гуандун місцевий фермер помер . Визначити точну причину смерті лікарі так і не змогли. Тоді Китай не попередив Всесвітню організацію охорони здоров'я. Інформацію про вірус приховували понад три місяці і недуга швидко поширилася світом. Вже наприкінці 2002 року хвороба з'являлася у 20 країн Північної та Південної Америки, Європи та Азії. 


Тяжкий гострий респіраторний синдром у Китаї

Першим за межами КНР вірус на собі відчув американець Джонні Чен. Він сів з пневмонією в літак, якому довелось здійснити екстрену посадку в столиці В'єтнаму. Пасажира поклали у лікарню, де він заразив персонал та помер.

Італійській вірусолог Карло Урбані запідозрив, що недуга – не пташиний грип. Він добився введення жорсткого карантину в країні. Після чого помер від загадкової недуги.

карло урбані
Карло Урбані

Вчені кажуть, що деяких вірусів відбувається мутація — зміна генетичної інформації, яка зберігається всередині організму. Медики переконані, що більшість вірусів раніше виявляли лише у тварин. Сюди належить пташиний і свинячий грип, також ВІЛ-інфекція.

Профілактика та лікування

Наразі не існує терапії від SARS, але дослідження щодо виявлення вакцини тривають. Особу, в якої є підозра на вірус, слід негайно ушпиталити та тримати в ізоляції під ретельним наглядом. Лікування може включати антибіотики, противірусні ліки та високі дози стероїдів для зменшення набряку в легенях.

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Автор: Софія Трощук
Теги: Здоров'я Медицина Китай 120/80 Історія Інфекція
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