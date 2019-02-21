Популярна дієта може скорочувати тривалість життя

Австралійські вчені-медики з'ясували, що популярна дієта з високим вмістом білка, може негативно впливати на тривалість життя людини.

Мета білкової дієти – обмежити споживання жирів і вуглеводів, замінивши їх білковими продуктами: пісним м'ясом, рибою, сиром. При такому режимі харчування організм хоч і не голодує, але недоотримує величезна кількість необхідних йому речовин.

Читайте також: Три причини, через які виникає дефіцит ваги

Дослідники з Інституту медичних досліджень Південної Австралії провели експеримент над черв'яками і фруктовими мухами-дрозофілами, пише MedicalXpress.



Експеримент допоміг виокремити спеціальний біологічний механізм скорочення життя, який спрацьовує, коли до організму надходить їжа з високим вмістом білків.



Білкова дієта призводить до передчасного старіння

Через високий вміст такої їжі на клітинному рівні збільшується синтез білка. Чим більший вміст білків в раціоні, тим швидше оновлення клітин. Таке прискорення збільшує відсоток "помилок" в процесі синтезу білків в клітинах.

Це призводить до накопичення дефектних білків, що й погано впливає на здоров’я носія. Це призводить до передчасного старіння організму та скорочення тривалості життя.

Дослідники радять вживати їжу з високим вмістом клітковини: фрукти, овочі, необроблені зерна і насіння.



Дослідники радять вживати їжу з високим вмістом клітковини

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.