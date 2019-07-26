Популярна мережа аптек в Україні втратила ліцензію

В Україні анулювали ліцензію Товариства з обмеженою відповідальністю "Аннушка, Хелс Кеа". Відомо, що мережа аптек торгувала неякісними лікарськими засобами.

Ще у травні 2019 року Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками прийняла рішення про анулювання ліцензії мережі аптек, йдеться на сайті відомства.

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Рішення ухвалили через повторне порушення мережею аптек ліцензійних умов.

Під час позапланового заходу лише в одному аптечному закладі виявили та заборонили 75 серій 65 найменувань лікарських засобів неналежної якості та таких, що офіційно не ввозились в Україну.

Попри це, справу про анулювання ліцензії подали на апеляцію до відповідного органу. Після розгляду якої апеляцію від ТОВ "Аннушка, Хелс Кеа" відхилили.

Державна регуляторна служба України підтримала рішення Держлікслужби про скасування ліцензії.

Рішення Держлікслужби про анулювання ліцензії ТОВ "Аннушка, Хелс Кеа" набуло законної сили з 19 липня 2019 року.



З 19 липня анулювали ліцензію ТОВ "Аннушка, Хелс Кеа"​

Мережа аптек ТОВ "Аннушка, Хелс Кеа" налічує понад 30 закладів у Одесі, Києві, Чорноморську, Дніпрі та Новій Каховці.

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