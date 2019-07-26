Популярна мережа аптек в Україні втратила ліцензію

1277 Читать новость на русском
Популярна мережа аптек в Україні втратила ліцензію
Популярна мережа аптек в Україні втратила ліцензію / ajp.com.au

В Україні анулювали ліцензію Товариства з обмеженою відповідальністю "Аннушка, Хелс Кеа". Відомо, що мережа аптек торгувала неякісними лікарськими засобами.

Ще у травні 2019 року Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками прийняла рішення про анулювання ліцензії мережі аптек, йдеться на сайті відомства.

Читайте також: Як перевірити ліки за допомогою додатка на смартфоні

Рішення ухвалили через повторне порушення мережею аптек ліцензійних умов.

Під час позапланового заходу лише в одному аптечному закладі виявили та заборонили 75 серій 65 найменувань лікарських засобів неналежної якості та таких, що офіційно не ввозились в Україну.

Попри це, справу про анулювання ліцензії подали на апеляцію до відповідного органу. Після розгляду якої апеляцію від ТОВ "Аннушка, Хелс Кеа" відхилили.

Державна регуляторна служба України підтримала рішення Держлікслужби про скасування ліцензії.

Рішення Держлікслужби про анулювання ліцензії ТОВ "Аннушка, Хелс Кеа" набуло законної сили з 19 липня 2019 року.

З 19 липня анулювали ліцензію ТОВ
З 19 липня анулювали ліцензію ТОВ "Аннушка, Хелс Кеа"​

Мережа аптек ТОВ "Аннушка, Хелс Кеа" налічує понад 30 закладів у Одесі, Києві, Чорноморську, Дніпрі та Новій Каховці.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Чому депутатам потрібно піднімати зарплату: пояснення журналіста
26 липня
1727
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Ліки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
26 липня 21:47 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька 7357
Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
20 липня 19:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
7901
Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
11 липня 14:57 Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
8147
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
9 липня 11:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 16639
Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
7 липня 09:45 Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
Юлія Девда 2981
Новини
Більше новин
Залиште відгук