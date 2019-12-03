Популярна процедура догляду за волоссям – насправді псує його стан: висновок дерматолога

Кератинове вирівнювання волосся – популярний догляд за волоссям. Однак шовковистість та гладкість згодом перетвориться на посічені кінчики та сухість волосся.

Про те, чому не слід робити кератинове вирівнювання волосся, а якщо й робити, то як, – розповіла дерматолог Анна Захожа.

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Суть процедури

Кератинове вирівнювання волосся передбачає нанесення кератиновмісних речовин на волосяний стрижень по принципу захисної оболонки, яка вирівнює волосся та надає йому гладкості й блиску.

Після нанесення колагену, волосся фіксують стайлером (вирівнювачем).

Перевагою процедури є ефект розкішно-глянцевого та прямого волосся протягом 3-4 місяці.



Кератинове вирівнювання волосся, хоч і вважають лікувальною процедурою, має безліч негативних наслідків

Недоліки кератинового вирівнювання

Сухе, ламке та тьмяне волосся після 2-3 міс від процедури. Чому? Обгортання креатином стрижня волосини, позбавляє його доступу вологи. Відсутність вологи з часом призводить до ламкості, сухості й тьмяності волосся.

Також згубну дію додає стайлер з температурою 220 градусів. Тоді коли зміни структури стрижня волосини коливаються від 120-170 градусів.

Кашель, сльозотеча, нудота, почервоніння та свербіж шкіри – можуть виникати під час проведення кератинового вирівнювання волосся.

Оскільки практично всі засоби для кератинового вирівнювання містять формальдегід. Його концентрація у таких засобах у 20 разів перевищує норму. Середній рівень формальдегіду сягає від 2-10%. Відомо також, що формальдегід є канцерогеном (причиною виникнення раку).

Формальдегід – важливо! Виробники люблять писати на упаковці formaldehyde free. У складі таких засобів ви не знайдете формальдегіду (Formaldehyde), тому що: Він зазначений під іншим назвами: Formalin, Formic aldehyde, Methanediol, Methanal, Methyl aldehyde, Methylene glycol, Methylene oxide, Paraform, Oxomethane, Oxymethylene, CAS Number 50-00-0.3.

Формальдегіду там немає, але є речовини, які виділяють його при нагріванні, наприклад, Timonacic acid (thiazolidinecarboxylic acid Hair Smoothing Products That Could Release Formaldehyde) або Oxoacetamide carbocysteine Non-Formaldehyde Based Smoothing Treatments.

Якщо ви таки вирішили проводити процедуру кератинового вирівнювання волосся, відкрито запитуйте у майстра, що саме вам будуть наносити на волосся.

Надавайте перевагу гідролізованому колагену. Він проникає в середину волосся, відновлює його структуру, а не тільки створює захисну плівку.



Формальдегід при високих температурах є небезпечним для здоров'я

Існують також ризики, що майстер виконає процедуру неправильно. Зокрема, неправильно підбере температуру вирівнювача – це головна помилка. Пористі пасма волосся, які сильно пошкоджені, не можна випрямляти дуже гарячим вирівнювачем.

Якщо перепалити волосся на цьому етапі, після вимивання кератину вони будуть виглядати гірше, ніж до процедури.

Якщо волосся густе, можна використовувати високу температуру, інакше всередину волосини проникне мало кератину і кучері залишаться.

Крім того, перед початком вирівнювання волосся повинне бути висушеним на 100%. Якщо майстер "недосушить" волосся, висока температура вирівнювача може сильно пошкодити його структуру.

Помірні засоби фіксації кератину

1. Сушка за допомогою керамічних браш.

2. Ультразвукові стайлери з інфрачервоним випромінюванням (уникайте металічних).

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