Популярна їжа може пришвидшити старіння мозку

Фахівці Австралійського національного університету з'ясували, що вживання фастфуду, в тому числі гамбургерів, сприяє передчасному старінню мозку.

Вчені проаналізували результати 200 досліджень, в яких перевірялася зв'язок між здоров'ям головного мозку, старінням і факторами середовища, пише MedicalXpress.

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Вони зазначають, що нездорова дієта і дефіцит фізичної активності протягом тривалого часу підвищують ризик розвитку діабету другого типу (неінсулінозалежний), а також погіршують когнітивні функції. А це призводить до розвитку деменції і атрофії мозку.

650 кілокалорій, які з’їла людина за день, можуть стати причиною передчасного старіння мозку.

Фахівці відзначили, що 650 кілокалорій людина може отримати, з'ївши стандартний набір страв у закладі швидкого харчування. У нього входять гамбургер, картопля фрі і стакан газованої води.

За оцінками експертів, близько 30% дорослого населення світу страждають від надмірної ваги або ожиріння. А до 2030 року понад 10 відсотків будуть страждати від діабету другого типу.

Вчені закликають почати правильно харчуватися якомога раніше.

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