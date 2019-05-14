Популярне жарознижувальне може призвести до крововиливу у мозок

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Популярне жарознижувальне може призвести до крововиливу у мозок
Популярне жарознижувальне може призвести до крововиливу у мозок / drweil.com

Нове дослідження вчених з Тайваню підтверджує, що низька доза аспірину, яку щодня приймають для профілактики серцевих захворювань та інсульту, пов'язана з підвищеним ризиком крововиливу в мозок у людей.

Вчені з Медичного коледжу Університету Чанг Гун в Тайвані проаналізували дані 13 попередніх робіт. У них понад 130 тисяч людей віком від 42 до 74 років без серцевих захворювань або інсульту отримували аспірин або плацебо для профілактики цих станів, пише DailyMail.

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Експеримент показав, що у всіх вікових групах був підвищений ризик внутрішньочерепного крововиливу.

Люди які взяли плацебо мали ризик крововиливу в мозок 0,46%. 

Для тих, хто приймав аспірин, ризик склав 0,63%.

Приймати аспірин в низьких дозах кожен день раніше рекомендували літнім людям через здатність ліків запобігати тромбозам. У людей, що мають жирові відкладення в артеріях, відомі як атеросклеротичні бляшки, бляшки можуть обриватися і викликати згортання, перешкоджаючи припливу крові до серця або мозку. 

Дослідження вчених з Тайваню доводить: щоденний прийом аспірину в малих дозах є в кращому випадку марною тратою грошей для здорових літніх людей. У гіршому випадку, це може підвищити ризик внутрішньої кровотечі в мозок і привести до передчасної смерті.

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Теги: Ліки Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання дослідження
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