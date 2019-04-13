Популярне знеболювальне може викликати смертельну хворобу у дітей

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Аспірин може викликати смертельну хворобу у дітей
Аспірин може викликати смертельну хворобу у дітей / haberturk.com

Ацетилсаліцилова кислота або ж аспірин протягом багатьох років досить успішно використовувалася в педіатрії при лихоманці і запальних процесах різного походження.

Її почали застосовувати більш стримано, коли довели шкоду аспірину на слизову оболонку шлунка, інформує лікар Євген Комаровський.

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Якщо ж говорити про зниження температури, то частоту призначень ацетилсаліцилової кислоти в медицині не зменшили.

 
Євген Комаровський
“Зрештою, якщо саме в цей момент у дитини 39 ° С і мама переконана в тому, що після ліки стане легше, так ніякі теоретично можливі виразки шлунка не будуть реальною перешкодою для початку лікування”.

Інші дослідження виявили складніші наслідки. Мова йде про хворобу синдрому Рея. При цій хворобі важко вражається головний мозок та печінка.

Причина розвитку синдрому Рея точно не встановлена дотепер. Водночас виявлено три групи факторів, що сприяють розвитку цього синдрому:

• вроджені порушення обміну речовин;

• інфекції – частіше вірусні (грип, кір, вітряна віспа), рідше бактеріальні (гемофільна інфекція тип b);

• прийом медикаментів, найчастіше саме ацетилсаліцилової кислоти.

Застосування аспірину в дитячому віці може стати причиною смертельно небезпечної хвороби
Застосування аспірину в дитячому віці може стати причиною смертельно небезпечної хвороби

Від цієї хвороби гине кожен другий хворий. Вірогідність захворювання максимальна в віці 4-12 років.
Імовірність розвитку синдрому Рея невелика. Але ризик є. І мова йде про те, що застосування ацетилсаліцилової кислоти на тлі вірусних інфекцій в дитячому віці може стати причиною смертельно небезпечної хвороби.

Тому Комаровський застерігає: дітям до 15 років давати ацетилсаліцилову кислоту як жарознижувальний засіб категорично не можна.

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Теги: Діти Здоров'я Ліки Лікар Євген Комаровський
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