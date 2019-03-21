Популярні дієти, які вбивають наш організм

Правильне харчування та дієта – це зовсім не тотожні поняття. І якщо популярне правильне харчування допомагає схуднути, або ж утримати вагу, мати здорове волосся, шкіру та зовнішній вигляд загалом, то дієти зазвичай приносять шкоду організму, оскільки більшість з них – це практично голодування.

Здоров'я 24 підготувало матеріал, у якому ми розповімо, які ж дієти завдають непоправної шкоди організму.

По-перше, треба одразу зрозуміти, що дотримання тієї чи іншої дієти може призначати лише професійний лікар-дієтолог. І то, лише після повного обстеження організму. У жодному разі не можна самостійно призначати собі якісь дієти, аби чимшвидше схуднути. Пам'ятайте, що радикальні дієти не тільки не дають результату, але й шкодять організму.

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Лимонна дієта

Ця дієта вимагає 10-денний курс голодування. Не можна нічого їсти, крім напою з води, лимонного соку, кленового сиропу і каєнського перцю.

Спочатку це мала бути програма для очищення організму від шлаків, але завдяки рекламі знаменитостей вона швидко увійшла в моду як метод, що дозволяє скинути вагу.



Вода з лимоном

Така "голодна" дієта приносить організму лише шкоду. Адже висока концентрація кислоти може неабияк нашкодити кишківнику та шлунку. Також напій з лимоном негативно впливає на зубну емаль, роблячи її чутливою.

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Варто додати, що жоден з інгредієнтів цієї дієти не очищає організм. До того ж, такі різкі коливання ваги негативно позначаються на здоров'ї.

Сокова дієта

Вона передбачає на деякий час, а саме від трьох до десяти днів, виключити з раціону все, крім натуральних свіжих фруктових і овочевих соків.

Експертка зі спортивного харчування Каліфорнійського університету Ліз Еплгейт наголосила, що основний недолік такої дієти – це дефіцит білків і калорій. Саме вони позбавляють організм необхідних для життя речовин та енергії.



Сокова дієта небезпечна для здоров'я

Така дієта не лише призводить до уповільнення метаболізму, але й гарантує швидке повернення скинутих кілограмів, після нормалізації раціону.

Білкова дієта

Дієта дозволяє їсти продукти, які містять велику кількість білку, а саме: м'ясо, яйця, рибу, знежирені молочні продукти, а також сир тофу.

Така дієта дійсно може подарувати стрункість. Проте, якщо довго дотримуватися її, то це погано позначиться на організмі. Від надлишку білка та протеїну нирки працюватимуть з останніх сил, в них утворюватимуться камені.

Про те, як білкова дієта може скорочувати життя читайте тут.

Крім того, в крові буде збільшуватися рівень холестерину, що призведе до проблем із серцем та судинами. А ризик отримати інсульт чи інфаркт зросте до 28%. Одночасно можуть формуватися камені в і жовчному міхурі. Через брак клітковини кишківник погано засвоюватиме мікроелементи.

Дієта на дитячому харчуванні

Ціль такої дієти – харчуватися готовими дитячими пюре з баночок, що містять натуральні продукти, без штучних барвників і консервантів. Це дозволяє перейти на дробове харчування невеликими порціями та схуднути.



Дієта на дитячому харчуванні

Такий раціон не підходить для довгого застосування. Адже відсутність необхідності пережовувати їжу негативно позначається на щелепному апараті та на травленні. Дитяче харчування не дає дорослому організму необхідну кількість клітковини, білків і жирів.

Дієта на капустяному супі

Протягом тижня раціон обмежується лише овочевим супом з капусти та води. Калорійність такого харчування дуже низька, менше, ніж тисяча калорій на день. Як вважає фахівець з харчування Ерін Палинський-Уейд, настільки значне обмеження калорійності не є здоровим способом схуднення.

До того ж, кількість отриманих з їжею калорій настільки мала, що уповільнює обмін речовин. Ця радикальна дієта може призвести до дефіциту в організмі життєво важливих елементів живлення – білків і жирних кислот.

Важливо! Пам'ятайте, що будь-яка дієта, що має жорсткі обмеження рано чи пізно скінчиться. І ви повернетесь до звичного способу життя. Відтак організм, що пережив стрес, буде накопичувати все більше і більше жиру. Так би мовити, про запас.



Після закінчення дієти організм буде надолужувати втрачене

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