Популярні ліки вдвічі збільшують ризик появи алергії

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Популярні ліки вдвічі збільшують ризик появи алергії
Популярні ліки вдвічі збільшують ризик появи алергії / unsplash.com

Регулярний прийом ліків, що знижують кислотність шлункового соку, значно підвищує ризик розвитку алергії.

Австрійські вчені з Медичного університету Відня проаналізували дані медичного страхування 8 мільйонів мешканців країни з 2009 по 2013 роки, пише журнал Nature Communications.

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Особлива увага приділялася взаємозв'язку між призначенням препаратів, що знижують кислотність шлункового соку (антацидів) і ліків від алергії.

З'ясувалося, що в осіб, які регулярно приймають антациди, практично вдвічі підвищується ймовірність призначення ліків від алергії.

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Дослідження показало, що у жінок цей показник підвищений у 2,1 раза, у чоловіків – 1,7 раза.

 
Алергія – симптоми
  • почервоніння шкіри, свербіж
  • кропив'янка та інші види шкірних реакцій
  • алергічний риніт
  • задишка
  • почервоніння очей і сльозотеча

Ризик розвитку алергії найбільше підвищений у людей старше 60 років (в 5.2 рази).

Найбільший ризик алергій проявляється у випадку з інгібіторами протонної помпи (ІПП), які зазвичай призначаються при гастриті, а також виразковій хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки.

Поява алергії після прийому антацидів на думку вчених пов'язані з порушенням кислотно-лужного балансу в шлунку.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Алергія
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