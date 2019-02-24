Популярні в Україні продукти можуть знизити ризик одного з видів раку

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Знизити ризик розвитку раку кишківника може щоденне вживання цибулі та часнику
Знизити ризик розвитку раку кишківника може щоденне вживання цибулі та часнику / unsplash.com

Дослідники з Медичного університету в Шеньяні (Китай) виявили, що знизити ризик розвитку раку кишківника може щоденне вживання цибулі та часнику.

У дослідженні взяли участь 1,6 тисячі людей, пише Daily Mail.

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Експеримент показав, що у тих, хто регулярно вживав цибулю або часник, ризик розвитку раку кишківника був в середньому на 79% нижче, ніж у тих, хто не їв ці продукти.

Вчені також переконані у тому, що певні сполуки у цибулі можуть захистити жінок та чоловіків від раку молочної залози і простати.
Щоб продукти вберегли від раку, їх необхідно їсти необробленими. Все тому, що в оброблених продуктах є дуже мало необхідних хімічних речовин.

Експерти порівняли показники здоров'я і дієти 833 пацієнтів з раком кишківника з такою ж кількістю здорових людей в контрольній групі. Порівняння показало, що кип'ятіння цибулі знижує кількість корисних хімічних речовин, а нарізка і дрібнення свіжого часнику приносить користь.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Онкозахворювання Лікування Профілактика захворювань дослідження
Джерело: 24 Канал
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