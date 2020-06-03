Команда вчених з лондонської лікарні Гая і Святого Томаса та Королівського коледжу почали випробування ібупрофену у боротьби з коронавірусом. Ймовірно, препарат є ефективним у складних випадках захворювання COVID-19.

Учені вважають, що знеболювальний та протизапальний препарат може позбавити пацієнтів підключення до апаратів штучного дихання. Він може використовуватися як доповнення до лікування та допомога людям з утрудненим диханням. Про це пише BBC.

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Випробування отримали назву Liberate, їх проведуть на добровольцях.

Як проходитимуть випробування

Половина пацієнтів отримають ібупрофен як доповнення до звичайного лікування. Відомо, що дослідження на тваринах вже дали позитивні результати – препарат лікує гострий респіраторний дистрес, тобто запалення легенів, яке вважають одним з ускладнень при коронавірусній хворобі.

Під час випробувань планують застосовувати спеціальну формулу препарату, не ту яка входить у склад звичайних таблеток, які можна придбати в аптеках.

Комісія з лікарських препаратів Великої Британії схвалила ібупрофен як безпечний засіб при симптомах коронавірусу, але попередила, що він протипоказаний при виразці шлунка.

Ефективність лікування

Важливо розуміти, що специфічного лікування коронавірусної хвороби наразі немає. Хворих лікують препаратами, які довели свою ефективність у боротьбі з іншими недугами.

Наразі складно визначити, які препарати будуть ефективними проти коронавірусу, адже геном та природу вірусу SARS-CoV-2 ще не до кінця вивчили.