Популярний продукт врятує вашу печінку від алкогольного отруєння
Лактобактерії, які входять до складу кисломолочних продуктів – кефіру, йогурту, сметани, ряжанки та сиру, сприяють поліпшенню якості мікрофлори кишківника. Але недавнє дослідження вчених показало, що цей вид бактерій здатний відновити й печінку.
Результати дослідження опублікували в журналі Journal of Medicinal Food.
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Як проходило дослідження
Вчені досліджували вплив бактерії Lactobacillus rhamnosus на мишах, яким давали алкоголь протягом двох місяців. Після впливу алкоголю, кишкова мікрофлора мишей була в поганому стані – зменшилася кількість лактобактерій, біфідобактерій, збільшилася кількість грамнегативних бактерій.
Кефір відновлює печінку \ unsplash.com
Що стосується печінки, то вона була запалена й збільшена. Останні два тижні експерименту, мишам давали Lactobacillus rhamnosus.
Результати дослідження
В результаті алкогольний дисбактеріоз зменшився, а печінку стала накопичувати менше жиру. Це не перше дослідження впливу бактерії Lactobacillus rhamnosus. Раніше ця ж дослідницька група виявила її здатність покращувати бар'єрні функції кишківника.
Вчені висловили надію, що отримані дані допоможуть у розробці нових препаратів для лікування печінки.
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