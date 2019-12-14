Популярний продукт врятує вашу печінку від алкогольного отруєння

2383 Читать новость на русском
Лактобактерії відновлюють печінку / unsplash.com

Лактобактерії, які входять до складу кисломолочних продуктів – кефіру, йогурту, сметани, ряжанки та сиру, сприяють поліпшенню якості мікрофлори кишківника. Але недавнє дослідження вчених показало, що цей вид бактерій здатний відновити й печінку.

Результати дослідження опублікували в журналі Journal of Medicinal Food.

Також на тему: Все про похмілля: симптоми, причини виникнення та як боротися

Як проходило дослідження

Вчені досліджували вплив бактерії Lactobacillus rhamnosus на мишах, яким давали алкоголь протягом двох місяців. Після впливу алкоголю, кишкова мікрофлора мишей була в поганому стані – зменшилася кількість лактобактерій, біфідобактерій, збільшилася кількість грамнегативних бактерій.

Кефір відновлює печінку
Кефір відновлює печінку \ unsplash.com

Що стосується печінки, то вона була запалена й збільшена. Останні два тижні експерименту, мишам давали Lactobacillus rhamnosus.

Результати дослідження

В результаті алкогольний дисбактеріоз зменшився, а печінку стала накопичувати менше жиру. Це не перше дослідження впливу бактерії Lactobacillus rhamnosus. Раніше ця ж дослідницька група виявила її здатність покращувати бар'єрні функції кишківника.

Вчені висловили надію, що отримані дані допоможуть у розробці нових препаратів для лікування печінки.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Пожежа в Одесі на Троїцькій: рятувальники офіційно завершили роботи – 16 загиблих
сьогодні
28216
Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Алкоголь Шлунково-кишковий тракт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
12 грудня 16:47 Як не захворіти на рак: поради провідного онколога
Олександр Бевза 11531
6 грудня 20:43 Як зрозуміти, що вам призначили гомеопатію
Олександр Бевза 890
4 грудня 18:58 "Інтерактивний зошит для психів": що не так з книжкою Фреймут
Анастасія Кушпіт 1959
4 грудня 16:57 Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
Олександр Бевза 12472
4 грудня 14:30 Медреформа в Україні: ТОП-5 досягнень системи eHealth
2081
Новини
Більше новин
Залиште відгук