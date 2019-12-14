Популярний продукт врятує вашу печінку від алкогольного отруєння

Лактобактерії, які входять до складу кисломолочних продуктів – кефіру, йогурту, сметани, ряжанки та сиру, сприяють поліпшенню якості мікрофлори кишківника. Але недавнє дослідження вчених показало, що цей вид бактерій здатний відновити й печінку.

Результати дослідження опублікували в журналі Journal of Medicinal Food.

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Як проходило дослідження

Вчені досліджували вплив бактерії Lactobacillus rhamnosus на мишах, яким давали алкоголь протягом двох місяців. Після впливу алкоголю, кишкова мікрофлора мишей була в поганому стані – зменшилася кількість лактобактерій, біфідобактерій, збільшилася кількість грамнегативних бактерій.



Кефір відновлює печінку \ unsplash.com

Що стосується печінки, то вона була запалена й збільшена. Останні два тижні експерименту, мишам давали Lactobacillus rhamnosus.

Результати дослідження

В результаті алкогольний дисбактеріоз зменшився, а печінку стала накопичувати менше жиру. Це не перше дослідження впливу бактерії Lactobacillus rhamnosus. Раніше ця ж дослідницька група виявила її здатність покращувати бар'єрні функції кишківника.

Вчені висловили надію, що отримані дані допоможуть у розробці нових препаратів для лікування печінки.

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