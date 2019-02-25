Популярний в Україні продукт може призвести до розвитку алергії
Німецькі вчені виявили, що відкладення звичайної кухонної солі в організмі може призвести до розвитку алергічних реакцій
Дослідники з технічного університету Мюнхена проаналізували зразки шкіри пацієнтів з атопічним дерматитом, пише MedicalXpress.
Читайте також: Люди придумують собі алергію, якої не мають: дослідження
Аналіз показав, що рівень натрію на уражених ділянках шкіри виявився в 30 разів вище за норму.
Дослідники виявили, що хлорид натрію змушує Th2-клітини виробляти підвищену кількість білків інтерлейкіну4 та інтерлейкіну-13. Це може призводити до запальних реакцій шкіри, зокрема, до алергічного дерматиту.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.