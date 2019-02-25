Популярний в Україні продукт може призвести до розвитку алергії

Німецькі вчені виявили, що відкладення звичайної кухонної солі в організмі може призвести до розвитку алергічних реакцій

Дослідники з технічного університету Мюнхена проаналізували зразки шкіри пацієнтів з атопічним дерматитом, пише MedicalXpress.

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Атопічний дерматит – що це? Це поширене хронічне захворювання шкіри, яке уражає як дорослих, так і дітей. Шкіра на обличчі й тілі стає дуже сухою та подразненою. Наразі немає конкретної причини, через що виникає захворювання. Ймовірно, роль грає генетичний фактор, порушення функції верхнього шару шкіри. Ліків від хвороби немає, натомість існують препарати, які можуть полегшити симптоми.

Аналіз показав, що рівень натрію на уражених ділянках шкіри виявився в 30 разів вище за норму.

Дослідники виявили, що хлорид натрію змушує Th2-клітини виробляти підвищену кількість білків інтерлейкіну4 та інтерлейкіну-13. Це може призводити до запальних реакцій шкіри, зокрема, до алергічного дерматиту.

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