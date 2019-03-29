Популярний замінник цукру призводить до раку

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Популярний замінник цукру призводить до раку
Популярний замінник цукру призводить до раку / healthyeating.sfgate.com

Підсолоджувачі на основі фруктози, які використовують у виробництві солодких газованих напоїв та десертів, здатні призводити до розвитку колоректального раку.

До такого висновку дійшли американські вчені з Бейлорського коледжу в Х'юстоні, пише журнал Science.

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Вони проекспериментували з лабораторними щурами.

Для цього двом групам мишей "відключили" ген APC. Він зупиняє ріст клітин епітелію прямої кишки, а його пошкодження загрожує появою онкогенних мутацій в геномі (сукупності генів).

 
Колоректальний рак – причини виникнення
  • дієти
  • спадковість
  • хронічні запальні захворювання товстого кишківника: хронічний проктит, хвороба Крона
  • поліпи кишечника
  • кишкова метаплазія епітелію

Після чого гризунів з першої групи поїли 25% розчином кукурудзяного сиропу, з другої – звичайною водою.

В результаті у тварин, які вживали фруктозу, кількість злоякісних пухлин було мінімум в п'ять – шість разів більше, ніж у мишей з другої групи.

За словами вчених, навіть невеликі дози фруктози дуже негативно впливали на роботу кишківника, активізували накопичення мутацій і зростання ракових клітин.

Висновок вчених: кукурудзяний сироп і інші натуральні підсолоджувачі на основі фруктози, , сприяють розвитку колоректального раку.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Онкозахворювання
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