Популярний замінник цукру викликає небезпечні хвороби

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Фруктоза викликає небезпечні хвороби
Фруктоза викликає небезпечні хвороби / unsplash.com

Мода на вживання свіжовичавлених соків стрімко увійшла у життя сучасної людини. Фреші пити зручніше, ніж їсти фрукти, якщо ви, до прикладу, поспішаєте на роботу. Але у таких напоях міститься велична кількість фруктози – замінника цукру.

Дієтолог Катерина Павлова однозначно проти фрешів з фруктів і з солодких овочів.

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Все тому, що такі напої містять велику кількість фруктози. Вона швидко надходить в шлунково-кишковий тракт. Після чого всмоктується в кровотік і впливає на метаболізм клітин печінки.

Фруктоза не підвищує інсулін так само сильно, як і цукор. Але це не робить її корисною.

 
Лікар
“Варто запам’ятати: фруктоза як замінник цукру, фреші і солодкі фрукти в великій кількості – це не здорове харчування! А для діабетиків – табу"”
 
Цукровий діабет – що це?

Це група ендокринних захворювань, що розвиваються внаслідок абсолютної чи відносної недостатності гормону інсуліну, появи інсулінорезистентності, внаслідок чого виникає гіперглікемія – стійке підвищення рівня глюкози у крові.

Що відбувається з організмом, коли ми їмо багато фруктози

• виникає ожиріння, метаболічний синдром при додаванні фруктози в раціон мишей.
• фруктоза впливає несприятливо на зміну ліпідного профілю (підвищення холестерину, ліпопротеїдів).
• фруктоза призводить до розвитку запальних процесів у печінці і ожиріння печінки.

 
Лікар
“Дієта, багата на фруктозу, може бути причиною метаболічного синдрому, що збільшує ризик розвитку діабету і серцево-судинних захворювань”.

Дієта з високим вмістом фруктози – ранній розвиток ожиріння, накопичення ліпідів у скелетних м'язах, може привести до інсулінорезистентності.

via GIPHY

Якщо споживати фруктозу під час вагітності у великих кількостях та у ранньому дитинстві, то у дитини може виникнути астма. Це може відбутися незалежно від ожиріння.

Тому дієтолог радить споживати фреші дуже рідко, але розбавляти їх водою. Можна вживати фреші з несолодких овочів.

Катерина Павлова рекомендує їсти овочі та фрукти та не купуватися на рекламу детокс на соках, тощо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фреши - да или нет? Если видите эту статью - просьба поставьте лайк ️ . Прочитала все ваши комментарии под прошлым постом и поняла, что более 50% опрошенных фреши не пьют. Остальные пьют время от времени для вкуса или «для здоровья», кто-то хочет начать пить, чтобы привить себе здоровую привычку. . ️А на сколько эта привычка является здоровой? Перед написанием этой статьи проанализировала много исследований. Я однозначно против фрешей из фруктов и из сладких овощей. Это огромное количество фруктозы, быстро поступающее в жкт, всасывающееся в кровоток и влияющее на метаболизм клеток печени. Фруктоза не повышает инсулин так же сильно, как и сахар. Но это не делает ее полезной. . ️Запомните для себя и передайте родным - фруктоза в качестве сахарозаменителя, фреши и сладкие фрукты в больших количествах- это не здоровое питание! А для диабетиков- табу! . ️Что происходит с организмом, если мы едим много фруктозы? Что известно из исследований последних лет. . Развивается ожирение, метаболический синдром при добавлении фруктозы в рацион мышей. . Фруктоза влияет неблагоприятно на изменение липидного профиля (повышение холестерина, липопротеидов). . Фруктоза - причина развития воспалительных процессов в печени и ожирения печени. . Диета, богатая на фруктозу может быть причиной метаболического синдрома, что увеличивает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. . Диета с высоким содержанием фруктозы - раннее развитие ожирения, накопление липидов в скелетных мышцах, может привести к инсулинорезистентности. . Высокое потребление сахара и фруктозы во время беременности и в раннем детстве ассоциируется с развитием астмы у детей, не зависимо от ожирения - новые данные. . ️Итого - фреши это баловство, можете пить изредка, для вкуса, разбавляя водой. Допускаю фреши из несладких овощей. Кушайте фрукты и овощи в первозданном виде и не покупайтесь на рекламу детоксов на соках и прочие глупости. . ️А теперь будете пить фреши? ДА/НЕТ? #ekaterinadiet_статьи

A post shared by AntiAge‍️ВРАЧ ДИЕТОЛОГ (@ekaterinadiet) on

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування Діабет
Джерело: 24 Канал
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