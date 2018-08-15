Популярний замінник цукру викликає небезпечні хвороби

Мода на вживання свіжовичавлених соків стрімко увійшла у життя сучасної людини. Фреші пити зручніше, ніж їсти фрукти, якщо ви, до прикладу, поспішаєте на роботу. Але у таких напоях міститься велична кількість фруктози – замінника цукру.

Дієтолог Катерина Павлова однозначно проти фрешів з фруктів і з солодких овочів.

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Все тому, що такі напої містять велику кількість фруктози. Вона швидко надходить в шлунково-кишковий тракт. Після чого всмоктується в кровотік і впливає на метаболізм клітин печінки.

Фруктоза не підвищує інсулін так само сильно, як і цукор. Але це не робить її корисною.

Лікар “Варто запам’ятати: фруктоза як замінник цукру, фреші і солодкі фрукти в великій кількості – це не здорове харчування! А для діабетиків – табу"”

Цукровий діабет – що це? Це група ендокринних захворювань, що розвиваються внаслідок абсолютної чи відносної недостатності гормону інсуліну, появи інсулінорезистентності, внаслідок чого виникає гіперглікемія – стійке підвищення рівня глюкози у крові.

Що відбувається з організмом, коли ми їмо багато фруктози

• виникає ожиріння, метаболічний синдром при додаванні фруктози в раціон мишей.

• фруктоза впливає несприятливо на зміну ліпідного профілю (підвищення холестерину, ліпопротеїдів).

• фруктоза призводить до розвитку запальних процесів у печінці і ожиріння печінки.

Лікар “Дієта, багата на фруктозу, може бути причиною метаболічного синдрому, що збільшує ризик розвитку діабету і серцево-судинних захворювань”.

Дієта з високим вмістом фруктози – ранній розвиток ожиріння, накопичення ліпідів у скелетних м'язах, може привести до інсулінорезистентності.

Якщо споживати фруктозу під час вагітності у великих кількостях та у ранньому дитинстві, то у дитини може виникнути астма. Це може відбутися незалежно від ожиріння.

Тому дієтолог радить споживати фреші дуже рідко, але розбавляти їх водою. Можна вживати фреші з несолодких овочів.

Катерина Павлова рекомендує їсти овочі та фрукти та не купуватися на рекламу детокс на соках, тощо.

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