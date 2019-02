Популярний замінник цукру викликає небезпечні хвороби

Фреши - да или нет? Если видите эту статью - просьба поставьте лайк ️ . Прочитала все ваши комментарии под прошлым постом и поняла, что более 50% опрошенных фреши не пьют. Остальные пьют время от времени для вкуса или «для здоровья», кто-то хочет начать пить, чтобы привить себе здоровую привычку. . ️А на сколько эта привычка является здоровой? Перед написанием этой статьи проанализировала много исследований. Я однозначно против фрешей из фруктов и из сладких овощей. Это огромное количество фруктозы, быстро поступающее в жкт, всасывающееся в кровоток и влияющее на метаболизм клеток печени. Фруктоза не повышает инсулин так же сильно, как и сахар. Но это не делает ее полезной. . ️Запомните для себя и передайте родным - фруктоза в качестве сахарозаменителя, фреши и сладкие фрукты в больших количествах- это не здоровое питание! А для диабетиков- табу! . ️Что происходит с организмом, если мы едим много фруктозы? Что известно из исследований последних лет. . Развивается ожирение, метаболический синдром при добавлении фруктозы в рацион мышей. . Фруктоза влияет неблагоприятно на изменение липидного профиля (повышение холестерина, липопротеидов). . Фруктоза - причина развития воспалительных процессов в печени и ожирения печени. . Диета, богатая на фруктозу может быть причиной метаболического синдрома, что увеличивает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. . Диета с высоким содержанием фруктозы - раннее развитие ожирения, накопление липидов в скелетных мышцах, может привести к инсулинорезистентности. . Высокое потребление сахара и фруктозы во время беременности и в раннем детстве ассоциируется с развитием астмы у детей, не зависимо от ожирения - новые данные. . ️Итого - фреши это баловство, можете пить изредка, для вкуса, разбавляя водой. Допускаю фреши из несладких овощей. Кушайте фрукты и овощи в первозданном виде и не покупайтесь на рекламу детоксов на соках и прочие глупости. . ️А теперь будете пить фреши? ДА/НЕТ? #ekaterinadiet_статьи

