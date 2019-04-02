Поради алергікам: як зменшити симптоми захворювання

Алергічні реакції на все – від пилку рослин до арахісу – псують життя багатьом людей. Реакція організму на подразники може відрізнятися – від неприємних, дратівливих симптомів до летальних наслідків.

Саме тому важливо уникати будь-якого впливу алергенів.

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ЛОР-лікар Марія Євдокимова розповіла, що потрібно робити, якщо у вас алергія на пил, пилові кліщі, шерсть домашніх тварин, цвіль, трави та пилок.

1. Алергія на пил і пилові кліщі

• Одягайте на подушки, матраци і ковдри чохли на блискавці з глухими застібками, які забезпечать непроникність пилу всередину.

• Щотижня періть наволочки, простирадла, підковдри і ковдри в гарячій/теплій воді з мийними засобами. Після цього бажано після цього сушити їх в сушильній машині

• Використовуйте ковдри, які можна прати.

• Використовуйте на вікнах штори, які можна мити – рулонні, вінілові штори, тощо.

• Не зберігайте у квартирі м'які меблі, м'які іграшки, килими.

• Використовуйте пилосос з НЕРА-фільтрами.



Використовуйте пилосос з НЕРА-фільтрами, якщо у вас алергія на пил

• Дотримуйтеся вологості повітря 45-50% але не вище 50%.

• По можливості – обирайте житло не нижче другого поверху.

• Намагайтеся зменшити кількість пилу в будинку. Використовуйте пластикові або вінілові коробки для зберігання, не варто використовувати предмети декору (статуетки, тощо), які можуть збирати пил.

2. Алергія на домашніх тварин

1) Найкращим способом зменшення алергії на тварин – не тримати їх у будинку.

2) Якщо домашні тварини є, то треба намагатися не пускати їх в певні кімнати, використовувати очищувачі повітря з НЕРА-фільтрами, мити тварин частіше.

Алергія – симптоми • закладеність носа, рясні водянисті виділення з носа;

• напади чхання, свербіж носа;

• свербіж та почервоніння очей, сльозотеча;

• свербіж піднебіння, язика;

• утруднення дихання (задишка або задуха);

• свистячі хрипи в грудній клітці, сухий кашель;

• шкірні висипання (кропив’янка, екзема).

3. Алергія на цвіль

– Контролюйте вологість повітря.

– При появі цвілі – одразу видаляйте її, використовуйте детергенти (мийні засоби) для цього.

– Лікар радить з алергією на цвіль не проживати у напівпідвальних приміщеннях.



При появі цвілі – одразу видаляйте її з допомогою мийних засобів

4. Алергія на трави, пилок

У сезон цвітіння не відкривайте вікна та рідше виходьте на вулицю.

Використовуйте повітряні фільтри будинку.

Приймати душ ввечері, щоб змити з волосся і шкіри алергени.

Використовувати сольові спреї для носа після вулиці, щоб змивати алергени зі слизової носа.

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