Поради алергікам: як зменшити симптоми захворювання
Алергічні реакції на все – від пилку рослин до арахісу – псують життя багатьом людей. Реакція організму на подразники може відрізнятися – від неприємних, дратівливих симптомів до летальних наслідків.
Саме тому важливо уникати будь-якого впливу алергенів.
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ЛОР-лікар Марія Євдокимова розповіла, що потрібно робити, якщо у вас алергія на пил, пилові кліщі, шерсть домашніх тварин, цвіль, трави та пилок.
1. Алергія на пил і пилові кліщі
• Одягайте на подушки, матраци і ковдри чохли на блискавці з глухими застібками, які забезпечать непроникність пилу всередину.
• Щотижня періть наволочки, простирадла, підковдри і ковдри в гарячій/теплій воді з мийними засобами. Після цього бажано після цього сушити їх в сушильній машині
• Використовуйте ковдри, які можна прати.
• Використовуйте на вікнах штори, які можна мити – рулонні, вінілові штори, тощо.
• Не зберігайте у квартирі м'які меблі, м'які іграшки, килими.
• Використовуйте пилосос з НЕРА-фільтрами.
Використовуйте пилосос з НЕРА-фільтрами, якщо у вас алергія на пил
• Дотримуйтеся вологості повітря 45-50% але не вище 50%.
• По можливості – обирайте житло не нижче другого поверху.
• Намагайтеся зменшити кількість пилу в будинку. Використовуйте пластикові або вінілові коробки для зберігання, не варто використовувати предмети декору (статуетки, тощо), які можуть збирати пил.
2. Алергія на домашніх тварин
1) Найкращим способом зменшення алергії на тварин – не тримати їх у будинку.
2) Якщо домашні тварини є, то треба намагатися не пускати їх в певні кімнати, використовувати очищувачі повітря з НЕРА-фільтрами, мити тварин частіше.
• напади чхання, свербіж носа;
• свербіж та почервоніння очей, сльозотеча;
• свербіж піднебіння, язика;
• утруднення дихання (задишка або задуха);
• свистячі хрипи в грудній клітці, сухий кашель;
• шкірні висипання (кропив’янка, екзема).
3. Алергія на цвіль
– Контролюйте вологість повітря.
– При появі цвілі – одразу видаляйте її, використовуйте детергенти (мийні засоби) для цього.
– Лікар радить з алергією на цвіль не проживати у напівпідвальних приміщеннях.
При появі цвілі – одразу видаляйте її з допомогою мийних засобів
4. Алергія на трави, пилок
- У сезон цвітіння не відкривайте вікна та рідше виходьте на вулицю.
- Використовуйте повітряні фільтри будинку.
- Приймати душ ввечері, щоб змити з волосся і шкіри алергени.
- Використовувати сольові спреї для носа після вулиці, щоб змивати алергени зі слизової носа.
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