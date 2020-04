Порахували мутації COVID-19 та з'ясували, які переважають у різних частинах світу

Вчені з Кембридзького університету проаналізували 160 повних геномів вірусу SARS-CoV-2, які отримали від хворих з важкою формою коронавірусу. Впродовж дослідження вони виділили три основних генетичних варіанти COVID-19.

За часом походження, вчені присвоїли їм індекс A, B і С, повідомляє Proceedings of the National Academy of Sciences.

Впродовж дослідження вчені виявили цікавий факт. Вихідний тип A, який передався людям від кажанів і, ймовірніше за все, став причиною спалаху в Ухані, виявився далеко не найпоширенішим у Китаї та країнах Східної Азії.

Дослідники виявили, що типи A та С найпоширеніші у Європі та США. Натомість у країнах Східної Азії найпоширенішим виявився тип B, який, виходячи за межі регіону, мутував в інші типи.

Разом з тим, картина поширення різних типів вірусу не скрізь однорідна. До прикладу, попри домінування різновидів A і С в Європі, у Швейцарії, Німеччині, Бельгії та Нідерландах найчастіше зустрічався тип B. Це може свідчити про те, що вірус міг потрапити до цих країн безпосередньо з Китаю.

Філогенетична карта взаємозв'язку різних підтипів коронавірусу / PNAS

Натомість перші інфіковані в Італії, Франції, Англії та Швеції мали саме тип С. У материковому Китаї цього типу фактично немає – поодинокі випадки зараження типом С є лише в деяких країнах та регіонах Південно-Східної Азії: Сінгапурі, Південній Кореї та Гонконзі.

За допомогою детального вивчення геномів, вчені зуміли простежити шлях мутацій та поширення патогенів. До прикладу, геном вірусу, який виявили у мексиканського пацієнта коронавірусом, "мігрував" з Італії. І вкрай цікаво, що цей "італійський" підтип вірусу виявили у першого хворого в Мюнхені. Натомість цей чоловік заразився коронавірусом від колеги з Шанхая, який підхопив інфекцію під час поїздки в Ухань.

Ця робота дає змогу пролити світло на еволюцію вірусу та може допомогти передбачити наступні спалахи захворюваності.

