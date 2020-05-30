Перегляд порно не тільки не шкодить жінкам, а й допомагає їм поліпшити сексуальне життя.

Вчені з США та Угорщини з'ясували, чи впливає регулярний перегляд порно на лібідо, швидкість досягнення оргазму і його інтенсивність у жінок.

Також на тему: 4 жахливих проблеми, до яких може призвести порнографія

Для цього вони запросили 2433 жінок з США та Угорщини пройти анонімне опитування про їхнє сексуальне життя.

Виявилося, що порно під час мастурбації дивляться частіше за інших зрілі жінки на етапі пременопаузи, жінки з депресією або тривогою, лесбіянки й бісексуальні жінки, а також прихильниці поліаморії.



Порно корисне для жінок / Фото unsplash

З'ясувалося, що частий перегляд порно позитивно впливає на інтимне життя учасниць. Під час мастурбації їм було легше досягнути збудження та оргазму, він тривав довше і був інтенсивніше, ніж у тих, хто порно не дивився. Під час сексу з партнером учасницям, які регулярно дивилися порно, було легше збудитися, оргазм наступав пізніше.

Крім того, ми не помітили зв'язок між порнографією і ставлення до сексуальних стосунків. Так, ці результати спростовують поширене переконання, що порнографія шкідлива для партнерських відносин,

– зазначили дослідники.