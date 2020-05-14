Порятунок існуючого бізнесу та відкриття нового в умовах коронакризи: вирок чи виклик

Лише половина підприємців зможе протриматись і вижити під час пандемії. Такі невтішні прогнози у квітні зробила Спілка українських підприємців. Всі сфери вже неодноразово обдумували та уявляли найбільш невтішні для себе сценарії. Проте найоптимістичніших коронавірус не злякав.

Проєкт створено за підтримки МХП.

Щоб підстрибнути, потрібно присісти. Для багатьох цим моментом присідання став стрес. А ідеї та рішення, які прийшли під час стресу – це стрибок.

Вихід в онлайн, перепрофілювання, зменшення працівників та нові ідеї стали рятівним колом. Який бізнес отримав шанс на життя в часи коронакризи та як компанії намагаються втриматись на плаву – розповідаємо далі.

Наше особисте життя перейшло в режим онлайн. Ми працюємо дистанційно, тренуємось вдома за відеопрограмами, замовляємо продукти та їжу з доставкою, подорожі та перегляди фільмів теж відбуваються в межах чотирьох стін, але таки в онлайн.

Не дивно, що виграють зараз IT-технології, адже вони допомагають нам жити в цьому онлайн-середовищі. За прогнозами, вже в найближчий час 1 млрд нових користувачів прийдуть в онлайн-сервіси.

А, відтак, найкращий шлях врятувати бізнес – перейти в онлайн.

У найближчому майбутньому, ми з вами, сидячи вдома, зможемо, а то й вже можемо, бувати в будь-якій точці світу; здобувати онлайн-освіту; тренуватися вдома у кращих спортсменів і кібер-гравців; здійснювати покупки і приміряти на свого власного цифрового двійника одяг, взуття тощо; дивитися театральні постановки, концерти, відвідувати музеї. До слова, останній пункт може неабияк вплинути на розвиток VR-індустрії, адже все, що не можна відвідати фізично, може викликати бажання відвідувати віртуально.

Якщо вже говорити про технології, то пандемія також може вплинути на виробників смартфонів. Цілком ймовірно, що вони додадуть термометри тіла в свої девайси. Це буде означати новий тренд розвитку healthcare-додатків і стартапів в майбутньому.

Найактуальніші сфери бізнесу в умовах карантину

• доставка продуктів харчування з обов'язковим рівнем безпеки (безконтактна доставка);

• онлайн-рітейл непродовольчих товарів;

• онлайн-освіта;

• антикризові корпоративні послуги (все, що збільшує ефективність і знижує витрати);

• сервіси онлайн-трансляцій, організація віддаленої роботи;

• онлайн кінотеатри, розваги;

• юридичні послуги (в першу чергу, по роботі в рамках форс-мажору, списання боргових зобов'язань, взаємодія з державними органами тощо);

• медичні товари, пов'язані з темою пандемії, профілактичні препарати, аптеки;

• алкогольні компанії;

• сервіси на дому з дотриманням безпеки;

• дезінфекція та знезараження транспорту і приміщень.

Кейси українського бізнесу, який продовжує працювати під час пандемії

Сфера туризму попала в число тих, на кого пандемія вплинула найбільш негативно. Остаточно підрахувати втрати важко, але дані, які є, не тішать ані туроператорів, ані перевізників, ані готельний бізнес. Та й розчарованих туристів, які вже спланували свою подорож та оплатили її заздалегідь, теж вистачає.

Більшість туроператорів взяли паузу на не відомий термін. Але деякі туроператори швидко зорієнтувалися і вирішили "перестрахуватися" в найширшому сенсі цього слова. Наприклад, туроператор "Акорд-тур" ще до закриття кордонів запропонував туристам додаткове страхування у разі діагностування у них COVID-19. До слова, частково виросте страхова індустрія, адже на виробництво товарів першої необхідності потрібно певне число працівників, а також поліцейські, лікарі тощо. Звісно, не всі, але достатня кількість людей буде страхуватися на випадок зараження хворобою.

Говорячи про подорожі, варто сказати, що є великий шанс розвитку внутрішнього туризму.

"Буде популярною Одеса, Херсонщина, тобто Арабатська стрілка і Скадовськ, Бердянськ, Коблево, а також Закарпаття чи Яремче. Український бізнес до цього готовий. Головне питання, чи будуть кошти в громадян, щоб подорожувати", – зазначає керівник Центру розвитку туризму Володимир Царук.

Проте президент Асоціації лідерів туристичного бізнесу Олександр Новиковський вважає, що готельна база приморських регіонів України дуже слабка, а українці якраз найчастіше обирають пляжний відпочинок. Тому готелі та бази відпочинку мають зараз можливість поборотись за туристів, в цьому їм допоможе внутрішня конкуренція. Адже люди звикли до сервісу за кордоном, а в пошуках відпочинку в Україні люди теж бажатимуть кращих умов, ніж вони є зараз. Бо, як зазначає Новиковський, іноді відпочинок у готельних комплексах України коштує дорожче, ніж Туреччина. А сервіс далеко не завжди може зрівнятись.

Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів раніше розповідала, що незабаром планується запуск акції "Мандруй Україною", в межах якої туристичний бізнес - готелі, перевізники, туроператори й туристичні агенції надаватимуть спеціальні пропозиції для громадян України, які матимуть змогу мандрувати країною у період обмеженого туристичного потоку за кордону.

Перепрофілювання – ще один варіант втриматись на плаву. А ще – допомогти іншим.

Олександр Побережний — підприємець, член Клубу підприємців Буковини, засновник компанії, яка займається пошиттям одягу. За умов карантину його підприємство перепрофілювали, і тепер воно займається виробництвом масок індивідуального захисту багаторазового використання. За один день працівники компанії шиють близько двох тисяч масок. Олександр розповідає, що в 2008 році, коли була епідемія свинячого грипу, підприємство також перепрофілювали та займалось воно пошиттям багаторазових масок.

"Обладнання ми використовуємо те ж, що і за звичайної роботи. Матеріали також ті, які необхідні для пошиття спідньої білизни нашого виробництва. Це стовідсоткова сертифікована бавовна. За день ми можемо виготовити до двох тисяч масок, бо це роблять працівники вручну. Собівартість такої маски — десять гривень, ми майже за ту ж ціну і відпускаємо їх", - розповів Олександр Побережний.

Вихід в онлайн та доставка

Юлія та Роман Набожнякі відкрили Veterano Brownie кілька років тому. Тоді Роман звільнився з лав Збройних сил України, провоювавши рік на Донбасі. Любов до приготування десертів переросла в бізнес. В умовах пандемії ветеранський бізнес вижив і знайшов новий формат реалізації продукції.

Баристам та нарізальницям закладу теж запропонували перепрофілюватись у кур’єрок, виконуючи і свої класичні "докарантинні" обов’язки.

"Кухня працює без змін: ми "видихнули" перший шок від обмежень і зараз щоденно працюємо над тим, щоб замовлень було вдосталь для повної зміни. За годину після оголошення карантину ми оголосили про безкоштовну доставку. З кризою дуже важливо боротись наввипередки. Безкоштовно – це про турботу. Якщо "нормальний світ" паралізує, ми доставимо нашу кав’ярню в мініатюрі до наших гостей додому", – розповідають засновники Veterano Brownie.

Вони брали в приклад роботу міських кафе та кав’ярень європейських країн, де спалах епідемії стався раніше. Кажуть, що виживають, бо не зупинялись ні на день, готують літнє меню, покращують сервіс доставки та інтернет-магазин, який, до речі, з’явився після введення карантину. Там можна придбати брауні різних смаків, набори для приготування брауні вдома та каву.

Ще один доказ того, що пандемія дає нові можливості і дозволяє швидко відкрити нову справу – Владислав Савченко. Він запустив онлайн супермаркет з "нуля" за два тижні. Його основний бізнес – розробка ПО, сайтів, мобільних додатків тощо. Через карантин Владислав розумів, що потрібно швидко переорієнтуватися. Так і з’явився онлайн-супермаркет Foodex24, який торгує продуктами і товарами першої необхідності. Фішка проєкту у доставці товару за півтори години незалежно від погодних умов і завантаженості сервісу, а доставка здійснюється не мопедами чи велосипедами, а автомобілями. Це гарантує необмежений обсяг і вагу замовлення. А в планах засновника – вже є нові ідеї для проєктів.

Засновницям агенції Public Kitchen Євгенії Скібіній та Анастасіії Івченко карантин подарував шанс відкрити PUBLIC KITCHEN SKOOL. З початком карантину у дівчат звільнився час, і вони вирішили, що потрібна нова задача. "Ми планували створити школу в іншому форматі, хотіли проводити довгі курси, але запустилися у форматі онлайн-лекцій – про роботу з медіа, роботу з інфлюенсерами та івенти. Ми вважаємо, що в комунікаціях усе будується на цих китах", – ділиться Євгенія Скібіна.

Ось так давня ідея втілилась швидше. Тепер дівчата проводять лекції на тему PR і комунікацій та кажуть, що за два тижні роботи їх нового бізнесу не було й дня, щоб лекції не продавались. Ідея школи – розвивати ком'юніті навколо та об'єднувати людей, які займаються якісними комунікаціями.

"Мені здається, що зараз люди розуміють: якими б складними не були часи, якщо ти можеш класно розповісти про те, що робиш, і воно справді потрібне людям, то на це буде попит", - розповідає Анастасія Івченко.

Проєкт "Вітамінна коробка" теж з’явився у розпал коронавірусу. Киянки Анна Морозова і Наталія Гордійчук 1 квітня запустили сервіс доставки наборів свіжих овочів і зелені, вирощених українськими фермерами в південних областях України. Крім цих продуктів, в коробці також є фермерське масло, мед і фруктова пастила.

"Це не свідома бізнес-ідея з метою заробити в карантин, а трагікомедія, яка стартувала в гірші з найгірших часів. Історія про те, щоб, з одного боку, підтримати маленьких регіональних фермерів, а з іншого – познайомити споживачів великих міст зі справжніми українськими якісними продуктами", – розповідає підприємниця Морозова.

За її словами, ідея "Вітамінною коробки" виникла задовго до карантину і пандемії коронавірусу, але вони стали поштовхом для старту.

Продукція доставляється прямісінько з грядки на сортувальний склад до Києва кожні три дні. Звідти розвозиться клієнтам. Такий проєкт зручний для клієнтів і життєво важливо для виробників.

Вартість "Вітамінною коробки" залежить від наповнення і починається від 560 гривень, а її склад регулярно оновлюється. В кінці квітня до овочів додалася ще м'ясна продукція.

Усі ці приклади, хоча їх значно більше, дозволяють нам вірити у краще та не опускати рук. Карантин не триватиме вічно, а всі можливості, які підкидає нам життя, варто використовувати. Хоча б спробувати точно варто! Адже хтось починає нову справу від безвиході, хтось – від наявності вільного часу. А комусь – просто цікаво розпочати щось нове та втілити давні ідеї.

Проєкт створено за підтримки МХП.