Посадовців Інституту медичних наук підозрюють у розтраті 10 мільйонів

Генеральна прокуратура подала до суду на посадовців Інституту Нацакадемії медичних наук та підприємств-підрядників. Їх підозрюють у розтраті 10 мільйонів гривень державних коштів.

Службових осіб з Інституту Національної академії медичних наук та підприємств-підрядників звинувачують у службовому підроблені, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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За даними правоохоронців, посадовці розтратили понад 10 мільйонів гривень державних коштів під час проведення реконструкції одного із відділень Інституту.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Нацполіції України за статтями "привласнення, розтрата майна", "зловживання владою або службовим становищем" і "службове підроблення".

Що відомо про Національну академію медичних наук? Академія є державною науковою організацією з проблем медицини та охорони здоров'я, заснованою на державній власності, яка діє відповідно до законодавства України на самоврядній основі.



Президією академії сформульовано і затверджено три основні напрями, які є важливими для медицини і за якими проводять дослідні роботи в інститутах академії:



– вивчення фундаментальних механізмів життєдіяльності організму та розвитку патології;

– розробка принципово нових методів діагностики, лікування та профілактики найпоширеніших хвороб людини, шляхів зміцнення здоров’я та подовження тривалості життя;

– розкриття механізмів та профілактики несприятливої дії на організм чинників навколишнього середовища (в тому числі радіаційного) та умов праці.