Супрун назвала поширені фейки про коронавірус: перевірте чи не робите так

В соцмережах, месенджерах, інформаційному простору з'являються все нові повідомлення, які дезінформують населення щодо коронавірусу. Будь-яка брехня небезпечна. Особливо, якщо вона стосується здоров'я.

Уляна Супрун опублікувала збірку популярних фейків про нібито захист і лікування коронавірусу, та пояснили, чому це не працює.

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Часте пиття води не допоможе "змити" коронавірус в шлунок

Пити воду — це корисно. Не одноразово писали про це. Але не треба прив'язувати всі корисні звички до захисту від коронавірусу. Наразі не існує ліків проти цієї хвороби, і вода теж не допоможе зупинити вірус, котрий вже потрапив на слизову оболонку вашого організму (очі, рот чи ніс).

Так само вода не може якимось чином "вимити" коронавірус, наче в пральній машинці. Не допоможе і полоскання горла водою (ані теплою, ані підсоленою). Це не вб'є коронавірус і не зупинить його проникнення в легені.

Клімат чи погода не впливають на передачу коронавірусу

Факт! Вірус Covid-19 може передаватися і в холодних, і в теплих регіонах, і зимою, і влітку. Нормальна температура тіла людини становить 36,5 - 37 ° C, незалежно від зовнішньої температури.

Поки невідомо, який вплив на коронавірус має сонячне світло або ультрафіолетове випромінювання від лампи. Втім, Всесвітня організація здоров'я закликала не використовувати ультрафіолетові лампи для стерилізації рук чи інших ділянок шкіри, це може викликати подразнення шкіри.



Гаряча ванна не є корисною загалом і не є захистом проти коронавірусу/Фото:Unsplash

Гаряча ванна не перешкодить захворюванню Covid-19

Приймати теплу ванну можна заради задоволення чи гігієни, але не для того, щоб знищити коронавірус. Нормальна температура тіла людини 36,5 – 37 °C, незалежно від температури води у ванній чи душі. Якщо вірус в середині тіла – без різниці, якою гарячою буде температура води у ванній.

Коронавірус не передається через укуси комарів

Коронавірусом можна заразитися здебільшого через виділення з носа чи слини, коли людина кашляє або чхає. Немає жодних доказів, що коронавірус може передаватися комарами.

Наразі немає вакцини від коронавірусу

Думка, що вакцини, які захищають від пневмонії, як вакцина проти пневмококової інфекції та вакцина проти Hib-інфекції, створюють імунітет від Covid-19 невірна. Наразі вакцини, яка здатна захистити людину від нового коронавірусу немає. Науковці лише на етапі розробки.



Промивати ніс через коронавірус не варто, це не допоможе "змити вірус"/Фото:Unsplash

Промивання носа сольовим розчином не допоможе

Немає доказів, що це захищає людей від коронавірусу, та й від будь-якого іншого вірусу. ВООЗ зазначає, що існує кілька обмежених доказів того, що регулярне промивання носа сольовим розчином може допомогти людям швидше одужати від застуди. Однак респіраторним інфекціям це не запобігає.

Часник, цибуля, вітамін С і будь-які інші вітаміни не захистять від зараження коронавірусом

Часник і цибуля — це корисна їжа. Але, доказів, що вони захистили людей від Covid-19 немає. Те саме стосується й вітаміну С – він не спроможний підвищити імунітет. А вживання додаткових вітамінів чи дієтичних добавок лише марна трата коштів.

Заразитися коронавірусом можна в будь-якому віці

Люди похилого віку та люди, які мають хронічні хвороби більш вразливі до того, що перенесуть коронавірус у важкій формі. Але заразитися ним ризикують всі.

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Антибіотики неефективні для лікування коронавірусу

Антибіотики не працюють проти вірусів, вони знищують лише бактерії. Однак, під час лікування від коронавірусу, пацієнту можуть прописати антибіотики, якщо він захворіє на супутню бактеріальну інфекцію.

Ліків проти Covid-19 не існує

Тому реклама, що закликає купувати будь-які засоби "для профілактики" чи "знищення вірусів" – фейкова.

Однак, інфіковані вірусом повинні отримувати лікування симптомів, а ті, хто страждає важкими захворюваннями, повинні отримувати належну підтримуючу терапію.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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