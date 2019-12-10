Поширені ліки проти діабету можуть допомогти при схудненні

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Приховані властивості метформіну / Unsplash

Метформін зазвичай призначають при діабеті 2 типу. Але під час останніх досліджень цей препарат продемонстрував свою дієвість при намаганнях втратити вагу.

Нині зареєстровано понад 1500 клінічних випробувань для перевірки впливу метформіну на старіння і різні захворювання, повідомляє Medical Xpress.

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Дослідження останніх двох десятиліть показали, що метформін робить більше, ніж просто знижує рівень глюкози, але ми ще не зрозуміли, чому, - сказав Грегорі Стейнберг, старший автор дослідження.

У дослідженні, опублікованому Nature, вчені виявили, що метформін викликає секрецію білка GDF15, який відповідає за пригнічування апетиту. 

Вчені відкрили нові властивості метформіну
Вчені відкрили нові властивості метформіну

Дослідницька група протестувала свої висновки на мишах – вони видалили ген, який продукує GDF15 у мишей, а згодом давали тваринам метформін.

У мишей, яких годували їжею з високим вмістом жирів, пероральне введення метформіну підвищувало рівень GDF15, внаслідок чого тварини споживали значно менше їжі. Окрім того, у них суттєво зменшилась маса тіла.

Збільшення GDF15 в сироватці пов'язане з втратою ваги у пацієнтів з діабетом 2 типу, які приймають метформін.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Лікування Діабет
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