Поширені ліки проти діабету можуть допомогти при схудненні

Метформін зазвичай призначають при діабеті 2 типу. Але під час останніх досліджень цей препарат продемонстрував свою дієвість при намаганнях втратити вагу.

Нині зареєстровано понад 1500 клінічних випробувань для перевірки впливу метформіну на старіння і різні захворювання, повідомляє Medical Xpress.

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Дослідження останніх двох десятиліть показали, що метформін робить більше, ніж просто знижує рівень глюкози, але ми ще не зрозуміли, чому, - сказав Грегорі Стейнберг, старший автор дослідження.

У дослідженні, опублікованому Nature, вчені виявили, що метформін викликає секрецію білка GDF15, який відповідає за пригнічування апетиту.



Вчені відкрили нові властивості метформіну

Дослідницька група протестувала свої висновки на мишах – вони видалили ген, який продукує GDF15 у мишей, а згодом давали тваринам метформін.

У мишей, яких годували їжею з високим вмістом жирів, пероральне введення метформіну підвищувало рівень GDF15, внаслідок чого тварини споживали значно менше їжі. Окрім того, у них суттєво зменшилась маса тіла.

Збільшення GDF15 в сироватці пов'язане з втратою ваги у пацієнтів з діабетом 2 типу, які приймають метформін.

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