Поширені знеболювальні можуть викликати смертельну залежність

Все більш поширеними стають опіоїдні знеболювальні. За словами британських експертів, вони можуть викликати небезпечні для життя залежності, які низці випадків призводять до смерті.

До опіоїдів відноситься велика група препаратів, практично всі вони є безболісними, – говорять в Міністерстві охорони здоров'я Великої Британії, пише BBC.

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Опіоїдні ліки містять такі речовини як морфін, кодеїн і метадон, а також різні синтетичні наркотики. Вони використовуються при догляді за людьми, які помирають і для лікування болю, який не вгамовують інші болезаспокійливі, наприклад, після операції.

Для лікування більш серйозних залежностей, до прикладу, для героїнових наркоманів, медики використовують опіоїди, що включають метадон і бупренорфін.

Ця група ліків викликає сильне звикання, а це може призвести до, зокрема, й психологічної залежності від наркотиків.

При збільшенні дози препарати у пацієнтів можуть викликати уповільнення серцебиття і дихання. Більш негативні наслідки можуть бути при змішуванні з алкоголем або іншими седативними.

Сьогодні ж все частіше застосовуються опіоїдні знеболювальні особливо при хронічних болях в попереку.

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