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Поширення коронавірусу сповільнилось: в Ухані закрили одну зі спеціальних лікарень

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Тимчасові лікарні в Китаю / Xinhua/Xiao Yijiu via Getty Images

Влада китайського міста Ухань, який став осередком поширення коронавірусу, вирішила закрити одну з тимчасових лікарень, адже кількість нових випадків зараження небезпечним вірусом скоротилася.

З лікарні виписали усіх пацієнтів, а відтак закрили її, повідомили китайські ЗМІ. 

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Лікарня є однією із 16 медичних закладів, які спеціально побудували для боротьби з епідемією.

За 1 березня вперше з січня в провінції було зафіксовано менш як 200 нових випадків інфікування – 196. Ще переддень фахівці зареєстрували 570 нових захворювань.

Головне про коронавірус Covid-2019

  • Станом на 2 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли понад 3 тисячі людей. Загальна кількість інфікованих – 89 074 людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 45 тисяч людей.
  • В Італії зафіксували 34 смертельних випадків від коронавірусу. Фахівці підтвердили 1 тисячу 600 випадків зараження коронавірусом. Найважча ситуація в районі Ломбардії. Серед хворих – 4 дітей.
  • У Білорусі підтвердили вже два випадки зараження коронавірусом.
  • У Литві також зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з італійського міста Верона.
  • Одразу про три випадки зараження коронавірусом повідомили у Чехії. Усі троє хворих нещодавно повернулися з Італії.
  • В Ірані підтвердили 978 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 54 смертельних випадки. Відомо, що також на коронавірус захворіли кілька посадовців.
  • Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній Кореї: кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 4 тисяч людей.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Китай Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Здорове життя
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