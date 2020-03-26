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Пошкоджені легені: український дипломат розповів, як поборов коронавірус у Німеччині

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Дипломат розповів, як одужав після інфікування коронавірусом / dpa

Український дипломат Дмитро Шевченко, який працює у генконсульстві України в німецькому Мюнхені, одужав після інфікування коронавірусом. Він наголосив, що коронавірус загрожує не лише літнім людямє. Серйозно захворіти може будь-хто.

Про перебіг своєї хвороби Дмитро Шевченко розпопвів на своїй фейсбук-сторінці. За його словами, зараз загрози його життю немає, хоча з 3 березня його стан був дуже важкий.

До теми У Німеччині почали приймати хворих на коронавірус пацієнтів з Італії

За словами 36-річного дипломата, шанси серйозно захворіти однакові у всіх, а у лікарні, де він лікувався, літніх людей було приблизно 15%.

Мої легені пошкоджені серйозно і надовго, сподіваюсь, що не назавжди,
– написав дипломат.

Шевченко також розповів, що попри те, що у Німеччині хороша система охорони здоров'я, вона має й свої серйозні мінуси. За словами дипломата, йому доводилось наполягати на госпіталізації і вибивати у лікарів тест на коронавірус перед випискою.

Зверніть увагу!  Станом на 26 березня у Німеччині на коронавірус захворіли 37 323 осіб, 206 з них померли.

коронавірус

Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Емал Набі
Теги: МЗС України Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування
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