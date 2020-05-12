Послаблення карантину: у Львові дозволили роботу перукарень і салонів краси

У Львові міська комісія з надзвичайних ситуацій дозволила роботу перукарень, салонів краси, та приватних стоматологічних кабінетів. Магазини одягу і взуття будуть закритими щонайменше до 15 травня.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий на телеграм-каналі.

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Так, за останню добу на Львівщині виявлено 27 нових випадків захворювання на коронавірус – динаміка не підвищується.

Станом на 08.00 год 12 травня: у Львові та на Львівщині – 825 підтверджених випадків зараження коронавірусом, 22 – летальні, 158 – одужало.

Міська комісія з надзвичайних ситуацій дозволила роботу перукарень, салонів краси, та приватних стоматологічних кабінетів.

Але, пам’ятайте, дозвіл на роботу не означає вседозволеність! Маємо зберігати здоровий глузд і не порушувати визначених протоколів. Вчора зафіксували порушення правил на одному з літніх майданчиків в центрі міста, йде мова про "Золотий колос". Сьогодні ми заборонили працювати порушникам,

– повідомив Садовий.

Щодо продажу одягу та взуття є рішення обласної комісії з надзвичайних ситуацій про заборону роботи до 15 травня.

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