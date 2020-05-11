Послаблення карантину у Великій Британії: що дозволили, а що все ще заборонено

Уряд Великої Британії оголосив про часткове пом'якшення карантину з 13 травня. Це сталося навіть попри зростання смертельних випадків від COVID-19 протягом останніх днів.

Водночас загальний карантин, що ввели ще в березні продовжили щонайменше до 1 червня. Про це заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон в зверненні до нації ввечері 10 травня, повідомляє BBC.

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Що відомо про послаблення карантину у Великій Британії

З 11 травня людям, які не можуть працювати з дому, наприклад, будівельникам, рекомендується йти на роботу. По можливості вони не повинні користуватись громадським транспортом. Усі інші повинні продовжувати працювати з дому.

З 13 травня повністю знімаються обмеження на прогулянки і заняття спортом на свіжому повітрі. Британці зможуть бігати в парках, або їхати кудись на автомобілі, але лише з членами своєї сім'ї.

і заняття спортом на свіжому повітрі. Британці зможуть бігати в парках, або їхати кудись на автомобілі, але лише з членами своєї сім'ї. Замість заклику "залишайтеся вдома" вводиться нове гасло – "Зберігайте пильність". Заходи соціального дистанціювання зберігаються, а для порушників вводяться підвищені штрафи – їх сума може досягати 3,2 тисячі фунтів.

Всі очікували, що послаблення будуть більш значними. Однак Джонсон заявив, що поки рано говорити про зняття або серйозне ослаблення обмежень.

За його словами, магазини і школи зможуть відкритися не раніше 1 червня, а паби, ресторани і готелі – не раніше липня.

Критика Джонсона

Озвучені Борисом Джонсоном заходи діють лише для Англії. Влада Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії ухвалюватиме рішення самостійно.

Влада Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії ухвалюватиме рішення самостійно. Перший міністр Уельсу Марк Дрейкфорд вже заявив, що місцевий уряд не зніматиме обмеження.

Глава уряду Шотландії Нікола Стерджен розкритикувала план Джонсона і заявила, що не розуміє значення гасла "Зберігайте пильність". За її словами, замість чіткого сигналу залишатися вдома британці отримали "щось куди більш туманне".

Як наголосив лідер британських лейбористів Кір Стармер, після виступу Джонсона в жителів країни з'явилося ще більше запитань до уряду.

Зверніть увагу! Велика Британія вийшла на перше місце серед країн Європи за кількістю смертей від коронавірусу. Станом на 11 травня на Туманному Альбіоні зафіксовано 31 855 жертв. Загалом COVID-19 заразилися понад 219 тисяч британців.