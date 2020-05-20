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Послаблення не на користь: у світі за добу рекордна кількість нових випадків COVID-19

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За добу у світі зареєстрували рекордну кількість випадків COVID-19
За добу у світі зареєстрували рекордну кількість випадків COVID-19 / GettyImages

За одну добу у світі зареєстрували 106 тисяч випадків коронавірусу. Ця цифра стала рекордною: за увесь час спалаху пандемії ще не реєстрували більшої кількості нових заражень.

Майже дві третини з цих випадків зареєстрували лише у чотирьох країнах. Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я у своєму твіттері.

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У ВООЗ нагадали, що перед людством ще стоїть довгий шлях із подолання COVID-19. І це на тлі того, що більшість країн Європи послаблюють карантині заходи, відкривають кордони і повертаються до звичного ритму життя. 

Більше про те, які країни і з якої дати скасовують карантин читайте за посиланням.

Де випадків коронавірусу зареєстрували найбільше

Антилідером світового рейтингу є США, які утримують першу позицію за поширенням коронавірусу уже протягом декількох тижнів. За добу тут спотерегли понад 14 тисяч нових випадків.

 

На другому місці за кількістю поширень Росія – за добу тут 8 тисяч 764 випадки COVID-19. 5 з половиною тисяч заражень за добу підтвердили в Індії.

У неочікувані антилідери рейтингу вирвалася Бразилія із майже трьома з половиною тисячами нових випадків. Загалом, ситуація у Південній Америці стала погіршуватися: понад 4 тисячі випадків за добу зареєстрували у Чилі і Перу. 

 

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини США Коронавірус COVID-19 ВООЗ Карантин в Україні 2020 Новини України Здоров'я Лікування
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