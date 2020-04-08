Послаблення карантину з 14 квітня не буде, – Офіс Президента

В Офісі Президента спростували оприлюднену напередодні в ЗМІ інформацію про те, що карантин в Україні можуть почати послаблювати з 14 квітня.

Спростування опублікували на сайті Офісу президента.

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У Повідомленні йдеться, що наразі не можна говорити про пом'якшення карантинних заходів, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей.

Такої згоди дійшли на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з коронавірусом.

Володимир Зеленський “Карантин – це те, що нас рятує. Завдяки тому, що ми запровадили його вчасно, поширення коронавірусу відбувається не так швидко. Ми бачимо, що багато українців відповідально ставляться до карантину, хоча це нелегко. Ми ж маємо бути відповідальними щодо людей і зробити все, аби полегшити їхнє життя у цей час”.

Також за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, відучора уряд почав додаткові виплати пенсіонерам, яким за 80. З наступного тижня доплачуватимуть по 1000 гривень тим, у кого пенсія нижча 5000 гривень, а до кінця квітня ці гроші отримають усі такі пенсіонери.

Важливо! Уряд також класифікував категорії населення, яким нададуть допомогу. Йдеться про безробітних, малозабезпечені родини з дітьми, малий та середній бізнес.

РНБО наголосили, що пом'якшення карантину – це "дезінформація"

Зокрема, в Апараті Ради національної безпеки і оборони України наголосили, що не готували жодних "проєктів рішення РНБО" щодо "пом'якшення" карантинних заходів, запроваджених для боротьби з коронавірусною інфекцією.

А Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав це "безвідповідальною дезінформацією й елементом інформаційної спецоперації, яка реалізується проти нашої країни з метою дестабілізації ситуації".

Також відомство наголосило, що заходи, яких вживає влада до протидії коронавірусній інфекції, є ефективними, дієвими і аналогічними діям більшості країн Європи та світу.

Карантин в Україні: чому говорили про пом'якшення

Низка ЗМІ з посиланням на джерела писали, що пом'якшення карантину в Україні може початися з 14 квітня. Зокрема, видання LB.ua повідомило, що 1 травня відкриють невеликі магазини, які мають площу до 400 квадратних метрів, а також усі будівельні та садові комплекси незалежно від площі, а також торгові центри, перукарні.

Офіційно карантин і режим надзвичайної ситуації через поширення коронавірусу введені в Україні до 24 квітня. З 6 квітня карантинні заходи посилили.

Відтак, українцям заборонили:

перебувати у громадських місцях без маски чи респіратора;

ходити групою у понад двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

обмежили прогулянки у парках, скверах, лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою;

не можна самовільно залишати місця обсервації;

виходити на вулицю потрібно лише з документами, що засвідчують особу.



Нові карантинні обмеження в Україні/Інфографіка 24 Каналу

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