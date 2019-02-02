Посол України у Фінляндії продовжить лікування на батьківщині після нещасного випадку

304 Читать новость на русском
Посол України у Фінляндії Андрій Олефіров
Посол України у Фінляндії Андрій Олефіров / Фото з відкритих джерел

Посла України у Фінляндії Андрія Олефірова вирішили відправити на батьківщину для лікування після того, як дипломат провів 4 місяці у лікарні в Гельсінкі після серйозного травмування.

Ще 18 вересня Андрій Олефіров важко травмувався, впавши зі сходів у будівлі посольства України, йдеться у місцевому виданні Helsingin Sanomat.

Читайте також: Українці в полоні РФ: суд у Ростові дозволив викликати швидку політв'язню Грибу

Його одразу госпіталізували в клініку для інтенсивної терапії. Посол 4 місяці перебував у лікарні в Гельсінкі, але тепер покинув Фінляндію для подальшого лікування на батьківщині. Інформація про стан здоров’я посла наразі не розголошується.

Радник українського посольства Ілля Квас запевнив, що інцидент був нещасним випадком. Олефіров впав зі сходів наприкінці робочого дня і отримав серйозні травми.

Зауважимо, з 18 вересня сторінка посла у Twitter та Facebook не оновлюється. Олефіров став послом України у Фінляндії у серпні 2014 року. До цього він два роки працював заступником міністра закордонних справ України.

blog_ava
Вперше показали тіло Катерини Гандзюк після того, як її облили кислотою: фото (18+)
сьогодні
3461
Теги: Новини України Новини політики Здоров'я Фінляндія
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому чоловікам не подобаються презервативи: відповідь науковців
17 січня 23:37 Чому чоловікам не подобаються презервативи: відповідь науковців
3662
Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України
17 січня 20:01 Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України
3651
Що буде, якщо всі люди стануть вегетаріанцями
17 січня 21:42 Що буде, якщо всі люди стануть вегетаріанцями
1234
Яка користь молочних продуктів і чи потрібно дорослим пити молоко
17 січня 19:42 Яка користь молочних продуктів і чи потрібно дорослим пити молоко
854
Чи справді смартфони небезпечні для здоров'я: дослідження вчених
17 січня 22:41 Чи справді смартфони небезпечні для здоров'я: дослідження вчених
1204
Все про непереносимість лактози: кому загрожує, причини виникнення, симптоми та лікування
17 січня 13:10 Все про непереносимість лактози: кому загрожує, причини виникнення, симптоми та лікування
1511
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук