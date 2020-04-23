Постачальники МОЗ заборгували товарів на 5 мільярдів гривень

Протягом 2015-2019 років організації, через які здійснювалися закупівлі медичних засобів та устаткування, заборгували МОЗ понад на 5,3 мільярди гривень.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, пише пресслужба МОЗ.

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За її словами, ця сума накопичилася за різні роки з 2015. У списку "заборгованості" понад 1300 різних позицій.

І відповідно до нашого аудиту, в Міністерстві близько 2 місяців не проводилися засідання постійної робочої групи з питань закупівель, яка розв'язує подібні питання,

– додала Шаталова.

Заступниця очільника МОЗ зазначила, що у міністерстві вже пройшло два засідання постійної робочої групи з питань закупівель і проблемні питання почали вирішуватися.

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