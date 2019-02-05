Потрібно платити за декларацію з лікарем: правда чи ні – тест

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Тест про медичну реформу
Тест про медичну реформу / 24 Канал

Спільно з Міністерством охорони здоров’я 24 канал підготував тест, результати якого продемонструють, наскільки добре ви знайомі з тонкощами медичної реформи, яка продовжується в Україні.

Національна служба здоров’я України, програма "Доступні ліки", безоплатні послуги діагностів та декларації із сімейними лікарями. Хочете зрозуміти, наскільки добре орієнтуєтесь у тому, як вони всі працюють?

Пройдіть тест 24 каналу та дізнайтесь, наскільки просунутий Ви пацієнт:

 

 

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Теги: Здоров'я Медицина Медична реформа Лікування Тести
Джерело: Здоров'я 24
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